疫情升溫「Stay Home」 超值美味便當火鍋宅家吃

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築間餐飲集團，即日起

推出電話預訂

外帶，最低享2.6折超殺優惠。

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▲築間幸福鍋物推出全系列套餐滿500元，即贈送價值550元肉品兌換券。（圖／業者提供)

× ▲築間幸福鍋物推出全系列套餐滿500元，即贈送價值550元肉品兌換券。（圖／業者提供)

▲星享道酒店六月起外帶商品更多，星級便當外，還有九款老火煲雞湯、加熱即食很方便。（圖／星享道提供）

× ▲星享道酒店六月起外帶商品更多，星級便當外，還有九款老火煲雞湯、加熱即食很方便。（圖／星享道提供）

▲柴火烤鴨館因應禁內用，推出燒鵝套餐組，可以家庭人口訂購，雙人組合有鵝肉、海鮮及時蔬食，千元有找。（圖／柴火提供）

× ▲柴火烤鴨館因應禁內用，推出燒鵝套餐組，可以家庭人口訂購，雙人組合有鵝肉、海鮮及時蔬食，千元有找。（圖／柴火提供）

▲主打和牛燒肉的本格和牛，推出無敵和牛海陸弁当，嚴選澳洲和牛炙燒料理，滿滿肉塊，外帶只要169元，cp值超高。（圖／業者提供）

× ▲主打和牛燒肉的本格和牛，推出無敵和牛海陸弁当，嚴選澳洲和牛炙燒料理，滿滿肉塊，外帶只要169元，cp值超高。（圖／業者提供）

築間餐飲集團旗下品牌，即日起也分別推出不同外帶優惠。以築間幸福鍋物為例，消費500元再送550元肉品兌换券；主打和牛燒肉的本格和牛，推出無敵和牛海陸弁当，嚴選澳洲和牛炙燒料理，搭配時蔬及海鮮等十餘種新鮮食材，外帶只要169元。殺最大的是，有之和牛鍋物，推出2-6人火鍋套餐組。

原價5328元的5人套餐組，防疫價1399元，

美味海鮮、火鍋三寶、季節時蔬及綜合火鍋拼盤達25種，讓你宅在家也能圍爐大飽口福。