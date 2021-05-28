疫情升溫「Stay Home」 超值美味便當火鍋宅家吃

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台中星享道因應禁內用政策，主廚群研發推出星級外帶美食，精緻餐盒一律120元起，有中、日菜色，包括京都排骨、麻香鮭魚、日式滑蛋豬排、白菜燉牛肉、鮭魚馬山椒及川辣干鍋排骨等，選擇多且用料實在，cp值超高，消費滿500元可享3公里內免費外送。
此外，吐司為家家戶戶必備的早餐品項，星享道集結七款吐司品項，諸如明星商品流淚吐司、各式風味生土司，義式起司堡(辣味)等等，全日接單滿300元，也有3公里內免費外送服務。
六月起外帶商品更多，有九款老火煲雞湯、七種風味汶火燴飯調理包，以及暢銷商品牛肉麵冷凍外帶組等，加上墨西哥香辣雞翅、紅酒燉牛肉、法式功夫鴨腿等西式冷凍料理，中西風味料理應有盡有，讓你宅在家安心吃不膩。預訂專線：04-2706-2208 分機2202。
台中知名柴火烤鴨館因應禁內用，即日起推出脆皮燒鵝套餐外帶優惠，直至防疫警戒下調第二級截止。燒鵝套餐為雙人、四人、六人等三種組合，除脆皮燒鵝主菜外，消費者可以自由搭配時蔬類、海鮮類等配菜，例如雙人套餐，除四分之一隻燒鵝、鴨油松露蛋及2碗白飯外，海鮮有糖醋魚片、四季中卷及蟹黃豆腐三選一，及水蓮、高麗菜二選一，有魚有肉有蔬菜的套餐，82折優惠價千元有找，加碼再送特製泡菜一份，相當實惠。
築間餐飲集團旗下品牌，即日起也分別推出不同外帶優惠。以築間幸福鍋物為例，消費500元再送550元肉品兌换券；主打和牛燒肉的本格和牛，推出無敵和牛海陸弁当，嚴選澳洲和牛炙燒料理，搭配時蔬及海鮮等十餘種新鮮食材，外帶只要169元。殺最大的是，有之和牛鍋物，推出2-6人火鍋套餐組。原價5328元的5人套餐組，防疫價1399元，下殺2.6折，包含香醇湯頭七選二外，鍋料有澳洲和牛等優質肉品，美味海鮮、火鍋三寶、季節時蔬及綜合火鍋拼盤達25種，讓你宅在家也能圍爐大飽口福。