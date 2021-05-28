內幕／防疫最終戰　賴清德扮演默默守護國產疫苗的黑騎士

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疫情來得又急又快，媒體也開始拿前副總統陳建仁、副總統賴清德防疫角色大作文章，指稱陳建仁卸任後，防疫能量消失；賴清德更數度被點名應該接任指揮官。不過，據透露，陳建仁一直是防疫團隊顧問，儘管在中研院也是負責後期疫苗研發工作。
至於賴清德在防疫中扮演的角色，重要性不可或缺，在蔡英文指示的範圍內，他扮演著低調推進國產疫苗的「黑騎士」。
總統府發言人Kolas Yotaka透露，賴清德上任副總統之初，蔡英文就交付他五大任務，包括雙語國家、人權、原住民轉型正義、國內資療資源整備、與國外的醫療合作。賴清德也目標明確，他指出防疫上半場關鍵是口罩、防護醫療設備，下半場就是疫苗。
據透露，去年初當時國產疫苗剛投入研發，賴清德接下重擔，擔任溝通、橋樑的行政角色，同時他幾乎與國家衛生研究院（國衛院）、中央研究院及研發團隊密集碰面開會討論進度，一但行政流程有拖延到研發，他就以副總統角色排解。
此外，賴清德本身是哈佛公共衛生學院碩士，又曾是臨床醫師、待過急診室，他對於病床數是否充足、台灣基層醫療量能，更是充分理解，也會從公衛角度提出建議。與陳時中之間也保持密切聯繫。不過，Kolas Yotaka透露，賴清德個性不是那種會去越權指揮，他都盡量從建議角度出發，不會干預指揮中心判斷與作法。
「很久以前賴清德就直接點出COVID-19的下一個戰場是疫苗。」Kolas Yotaka說，中國多次從中作梗破壞台灣防疫，賴清德當時對內毫不諱言「防疫後半場沒有疫苗，很難打仗打到最後。」防疫前半場是口罩、防疫物資部署，防疫後半場的關鍵就在疫苗，台灣先前是防疫資優生，感染數少，相對也沒有抗體，因此這場病毒之戰一定是靠打完疫苗，才能迎接邊境解封，回到國際軌道，疫苗成為終戰最後武器。
我國疫苗來源，一個是外購、另一個就是本土研發。外購疫苗部分，由外交部、衛福部負責協調；本土疫苗生產進度，據透露，蔡英文指示賴清德全程緊盯。同時間，國外疫苗研發進度比國內超前許多，對國產疫苗而言有時間壓力也是助力，外國疫苗可以先取得拿來填補國產疫苗量產前空窗期，同時間，因為當時國內幾乎沒疫情，很難做試驗，因此國產疫苗必須送到外國疫區做人體試驗。
根據高端疫苗規劃，今年5月底進入臨床試驗分析結果，數據達到預期目標，6月將依法規申請緊急使用授權，並提到目前是將二、三期試驗合併，但若未來新冠病毒將變成流感化，後續也將執行三期臨床試驗，並申請正規藥證。由於高端疫苗解雙盲是由中研院進行，據了解，已經解盲後的疫苗效果極佳，不輸外國疫苗，原訂7月底上市，待後續行政作業完成取得藥證，有機會提前在6月就開始上市施打。
兩位前後任副總統共同推進國產疫苗研發，讓蔡英文相當放心，她得以有時間空間將全力放在外購疫苗周旋上。陳建仁甚至也參加國內疫苗的人體試驗，和其他受試者一樣都無不良反應。陳建仁曾對外表示，台灣防疫工作，前面做得非常好，雖然現在有些狀況，但相信可以克服後重回模範生，並對高端生產的疫苗有信心。
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