全國升三級警戒　外籍朋友們分享最大差異

隨著本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5月19日下午宣布全國升至第三級疫情警戒，全台同心防疫，但另一方面，此措施亦影響民生。四方報團隊因此訪問幾位在台灣深耕的新住民和移工，希望能了解這段期間，和我們一起同心抗疫的外籍朋友們的處境。

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▲來自印尼的劉先生來台深耕多年，已成為新住民的他，用自己掙來的錢開了一間咖啡廳《咖竅Cotcha Coffee林口麗園店》。（圖／店家提供）

× ▲來自印尼的劉先生來台深耕多年，已成為新住民的他，用自己掙來的錢開了一間咖啡廳《咖竅Cotcha Coffee林口麗園店》。（圖／店家提供）

▲（圖／店家提供）

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來自印尼的劉先生來台深耕多年，已成為新住民的他，用自己掙來的錢開了一間咖啡廳《咖竅Cotcha Coffee林口麗園店》。當問及疫情之下受到的影響時，他表示生活上幾乎沒有受到太大影響，因為不是上班族所以不用通勤，「但創業方面的壓力很大，自從政府公布進入第三級之後，來客數漸漸減少，來外帶的顧客平日沒有受到太大影響（大約少了15-20%），但假日就少非常多（至少30%以上）。再來人力安排方面被影響非常大，因為疫情的關係，很難規劃。」

同樣來自印尼的羅小姐現在居住於台中，先生是台灣人的她，本身職業是公家機關的約聘人員，印尼語和中文均相當流利。她坦言疫情期間有感受到壓力，像是不能外出用餐，每天都要思考要煮什麼，不能聚會運動，工作上又開始居家辦公，十分不便。不過她也理解一切都是為了抗疫，希望能跟大家一起度過難關。

而遇到疫情升三級直接失業的外語老師Teddy，是一間知名連鎖外語補習班的英語老師，來自美國的他坦言蠻想上課的。「現在連學生都沒有了，蠻困難的，問過櫃檯排班同仁，她說現在沒有課可以上，少一個穩定的收入。」目前的他是用過往積存的積蓄維持生活。





除了外籍老師受到影響，外籍學生同樣感受到升三級警戒的壓力。正就讀於國立政治大學碩士班的Jenny (為保護當事人，此為化名)，是名笑容開朗的泰國人，談及目前上課狀況，她說不論是兼職還是學校都全面改線上，很多外國同學或同事各自住在一個小套房裡，「疫情升三級導致無法外出，即使外出也沒地方能留下來做事，只能回房間，感覺一整天都被迫在一個空間生活，多少影響學習品質和工作效率，心靈上的鬱悶像是無形中失去呼吸空間。不過，回頭看其他國家疫情其實非常嚴重，就覺得我面臨的並不算什麼，但也祈禱疫情快結束。」





▲ 遇到疫情升三級直接失業的外語老師Teddy，是一間知名連鎖外語補習班的英語老師，來自美國的他坦言蠻想上課的。（示意圖/Pixabay）

× ▲ 遇到疫情升三級直接失業的外語老師Teddy，是一間知名連鎖外語補習班的英語老師，來自美國的他坦言蠻想上課的。（示意圖/Pixabay）

來台就讀於碩士班的越南籍學生阮小姐則說，在餐廳打工的越南同學都沒工作了，因為老闆都決定考量疫情關係，連外帶都不做而歇業。而在公司從事外語相關兼職的同學，則都需要輪班，「身邊所有來台灣自力更生付學費、房租的外籍生都有點擔心生活將無以為繼。」她說。





經營《萌太利印尼料理及商品》（原名為八福印尼便利商店）的印尼籍新住民黃先生，則樂觀表示「現在生活步調比較輕鬆，疫情前相當忙碌，不過現在完全沒有內用的客人，因此壓力減小，顧客都來外帶或是透過外送平台訂購。不過，餐館的收入也因此比之前少了三成左右，但印尼商品表現反而比疫情前還賣得好。」但經營店家的他，也希望疫情能過去，並會和全台民眾依樣，一起做好防疫、共同面對。





▲經營萌太利印尼料理及商品（原名為八福印尼便利商店）的印尼籍新住民黃先生談疫情之下的壓力。（圖／店家提供）

× ▲經營萌太利印尼料理及商品（原名為八福印尼便利商店）的印尼籍新住民黃先生談疫情之下的壓力。（圖／店家提供）

而從事看護業的移工朋友們則擔憂，改為居家上班後且無法外出後，自己的上班時數會不會從原本就沒有很多（可能是40天才有1個完整休息日），變成完全無法休息。由於現在才剛升三級，因此他們也在觀望，目前專心待在僱主家工作和防疫。





中央流行疫情指揮中心在25日再宣布警戒延長至6月14日，會否升至第四級，或是疫情趨緩，所有住在台灣的人民都一樣擔憂，同樣為防疫而盡心。



