AZ、莫德納疫苗接力來台！進口數量、各家檢驗流程一次看

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最早一批進口疫苗為AZ韓國廠提供，在3月3日上午10時許搭乘大韓航空運抵桃園機場，首批11.7萬劑在完成通關程序後，就運到指定冷儲物流中心，後續交由衛福部食藥署派員到倉儲監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查。食藥署再將500劑樣品帶回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及異常毒性等7項試驗。而這批疫苗在3月17日，也就是14天後完成審查與檢驗，並核發封緘證明書，扣掉取樣劑量數後，共計11萬6500劑訂於3月22日開打，效期至6月15日。
接著首批政府向COVAX平台採購的疫苗，在4月4日凌晨5時許由中華航空專機運抵桃園機場，為19.92萬劑AZ疫苗，只不過這批疫苗的有效期僅至5月31日，是因全球疫苗供應短缺以及分配、配送作業而受到延宕，指揮官陳時中也澄清這批疫苗應比上批疫苗的製造時間較早，但相關7項檢驗封緘工作仍會進行，會盡量縮短時間，力拚7天就放行。食藥署在取樣600劑後，於12日宣布通過檢驗，進入封緘程序，再扣掉取樣品數量後，共計19萬8600劑在14日開打。
相隔一個月後，也是國內本土疫情大爆發之際，COVAX平台在5月19日輸入第二批AZ疫苗，共計41萬400劑，自荷蘭空運抵台，這次食藥署同樣抽取600劑樣品進行審查，力拚在7天完成7項檢驗與封緘程序。審查於26日完成，全數合格，這批共計40萬9800劑的AZ疫苗，在27日首先配送15萬劑出去到各個縣市，優先給接觸確診病人的第一線醫護與防疫人員，後續再依照施打情形修正分送。
針對各縣市獲配疫苗數量，指揮中心稱5月27日後第二批COVAX平台的15萬劑疫苗分配，台北市與新北市分別為22700劑與18000劑，高雄市為21000劑、桃園18000劑、台中17500劑、台南13000劑。數量引發外界質疑，身為本土疫情重災區的新北市，獲配數量竟低於高雄市，指揮中心則稱分配的標準是雙北以第1至3類未施注人員的六成比例去計算，雙北以外地區，專以未施注第1類人員的六成去評估，剛好高雄這邊第一類未接種六成的比例比新北稍微多一點，但若各縣市有需求，施打速度快用鑿前都會隨時撥發。
根據指揮中心數據，雙北跟高雄的疫苗分配中，在5月27日前台北市撥出5萬6500劑、新北4萬9300劑、高雄市3萬3800劑；5月合計台北市共獲得79200劑、新北市67300劑、高雄市54800劑。
另外，指揮中心公費疫苗接種對象排序，接種族群優先排列為第一的是為維持醫療量能的醫事人員；第二是維持防疫量能的中央及地方政府防疫人員，包括衛生局、海關、居家檢疫或居家關懷第一線、海巡等；第三是高接觸風險工作者，像是航空機組員、商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅館第一線；第四為因特殊情形必要出國者，由各該主管機關提具需求說明、預估接種人數及時程，向中央流行疫情指揮中心專案申請，再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供，例如代表國家出國的選手跟奉公外出者。第五是維持治安等社會機能的警察憲兵。
第六是維持機構及社福照護系統運作、第七是維持國家安全正常運作如軍人跟軍事機關、國安單位者；第八是65歲以上長者、第九是19至64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者或罕見疾病跟重大傷病者，第十是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50-64歲成人。
至於下一批疫苗進貨時程，指揮官陳時中預計6月底前會再有200萬劑到貨，8月底包含國產疫苗，將可達1000萬劑。另外，先前AZ疫苗的打氣不佳，28日陳時中證實，現在3月與4月進貨的兩批AZ疫苗已經全數用完，由於醫療界非常樽節，大概一瓶打到10.5人，大家都消耗的很完整，打得效率很高，總共接種人次33萬7396人。
接下來就待28日凌晨3時57分由華航貨機運送，自杜拜起飛於17時整抵台的15萬劑莫德納疫苗，拚7天檢驗封緘流程完畢後，盡快供給第一線防疫人員施打。