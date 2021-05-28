防疫也要防毒　高市毒防局推4+2溫馨陪伴與扶助

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另鑒於藥癮個案的工作多為服務業或臨時工，容易受到疫情的衝擊，毒防局此時特別伸出援手，加強對弱勢藥癮個案的扶助，因此啟動二項扶助措施：一、自即日起由毒防局個案管理師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員，每日盤點藥癮個案是否有經濟、就業、紓困、職訓、急難、補助、補貼、防疫補償、居家送餐、心理諮商輔導、醫療支持、民間物資等相關扶助需求，進行統計彙整，毒防局即刻進行後續相關協助與關懷。二、因應防疫措施加嚴，毒防局個管師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員加強對個案本人電訪之頻率，評估必要性時，依防疫相關措施辦理進行本人面訪，尤其是施用毒品兒少的面訪關懷，特別強化聯繫不中斷，但任何訪視前需先詢問個案旅遊史或曝險史，並提供個案防疫衛教宣導。
林瑩蓉強調，毒防局協助個案就醫戒治、社會福利資源與各項補助等扶助或轉介，對家屬也提供支持服務，如果個案失聯會立即通報警方協尋，加強治安顧慮人口查訪，避免個案成為治安與防疫的破口，希望大家都能平安度過疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。