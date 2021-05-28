15萬劑莫德納疫苗傍晚抵台　蔡英文再拜託這1件事

15萬劑的莫德納（Moderna）疫苗搭乘中華航空運，在今（28）日傍晚17時運抵台灣桃園機場，總統蔡英文在臉書上報喜，並稱日前輸入的AZ疫苗已配送出去，正在施打，這批莫德納也會盡快完成通關和檢驗程序，進行配送和施打。同時她也再度呼籲，國內三級警戒還在持續中，一樣拜託大家週末非必要別出門、不群聚，做好團結防疫守護台灣。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-28 19:16:14｜2021-05-28 19:18:09
蔡英文稍早透過臉書表示，第一批15萬劑莫德納疫苗已經抵達台灣了，而今天剛配送出去的AZ疫苗也正在施打，這一批順利到貨的莫德納疫苗，在完成通關和檢驗等程序後，很快也會進行配送和施打。她強調，接下來還會有更多的疫苗陸續到位，他們的任務就是要在最短的時間內，讓最多的國人完成疫苗接種。
蔡英文說，因應後續大量接種的需求，包括適合的接種處所、足夠的注射人員，這些後勤事項，都正在積極加強中，他們也會建立一套系統，讓民眾知道打疫苗的時間、施打後回報健康狀態的方式等等，籲請大家放心。
由於今天是星期五，蔡英文強調，全國三級警戒還在持續中，她再次拜託國人，這個週末「非必要別出門、不群聚」，希望大家一起做好防疫，團結守台灣，這一關需要我們一起來努力。