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「強行舌吻林心如」被罵慘　男星沉寂17年翻身億萬農夫

▲周杰（右）因強吻林心如事件受到抨擊。（圖／翻攝林心如IG、微博）
▲周杰（右）因強吻林心如事件受到抨擊。（圖／翻攝林心如IG、微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-28 21:25:00

《還珠格格》捧紅趙薇、蘇有朋、林心如、范冰冰，飾演「爾康」的周杰發展卻不如其他人順遂，2004年林心如在《康熙來了》揭露周杰欲強行舌吻的內幕，重挫其形象，後來周杰又和駕車肇事、打人、耍大牌等負面標籤綑綁在一起，人氣漸漸下滑，淡出演藝圈轉行做農夫，如今身家破億，沉寂17年的他也在陸綜《五十公里桃花塢》，談到戲劇作品漸漸減少的原因。

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▲林心如（左）默認周杰拍吻戲伸舌頭。（圖／《還珠格格》劇照）
▲林心如（左）默認周杰拍吻戲伸舌頭。（圖／《還珠格格》劇照）
林心如17年前登上《康熙來了》，被小S拷問拍《還珠格格》的吻戲時，「爾康」有試著要伸舌頭嗎？林心如笑說：「我嘴巴閉多緊啊。」再問到拍了那麼多吻戲，有沒有遇到男演員伸舌頭過來頂，試圖撬開她的牙齒？林心如羞認只遇過一個，就是周杰，不過也幫周杰緩頰：「人家也不是故意想頂，人家可能太投入，他很愛紫薇。」

▲周杰務農耕出億萬身家。（圖／翻攝微博）
▲周杰務農耕出億萬身家。（圖／翻攝微博）
這段勁爆內幕，從此跟著周杰甩不掉，後來他也傳出駕車肇事、打人、耍大牌的負面新聞，漸漸地淡出演藝圈，近日他上《五十公里桃花塢》，被舒淇問：「你為什麼不做演員了？」周杰說：「我沒有不做演員，我發誓。」舒淇接著說：「所以是沒人找你演戲啊？」周杰大方承認：「說對了。」在周杰消失螢光幕這段時間，他跑到大陸東北種植有機水稻和蔬菜，坐擁5間公司和1個酒莊，靠耕田耕出上億身家，有「農產大亨」的美名。

▲舒淇（右）問出周杰不當演員的原因。（圖／翻攝騰訊）
▲▼舒淇（右）問出周杰不當演員的原因。（圖／翻攝騰訊）
▲舒淇（右）問出周杰不當演員的原因。（圖／翻攝騰訊）
 

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