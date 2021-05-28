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AZ疫苗配發獨厚高雄？高市嘆：雙北都比高雄多很多

▲雙北、高雄疫苗分配說明一覽表。（圖／指揮中心提供）
▲雙北、高雄疫苗分配說明一覽表。（圖／指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-28 20:19:10

新一批AZ疫苗到貨後配送到各縣市，第一階段配送數量以台北市2.2萬劑最多、其次為高雄2.1萬劑，再來是新北1.8萬劑，引發部分人士質疑疫情重災區的新北拿到的疫苗數量竟比高雄少，高雄市衛生局長黃志中則表示，到目前為止，台北市獲得79,200劑、新北市獲得67,300劑，都比高雄的54,800劑多還多很多。

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高雄市長陳其邁表示，對於南部地區、離島來說，高雄市都是急重症相關的後送醫院，所以醫護人力本來就很多，高雄市的醫護是48,000人，廣義的醫事人員也高達65,000多人；衛生局長黃志中也說，高雄有4大醫學中心，一直以來承擔了很多急重症的醫療和醫療量能，醫護人數、醫事人員人數在全國也是都是前幾名，在這種情況下，希望透過疫苗完整的施打保全醫療量能，讓高雄市民能夠獲得好的醫療照顧、安全的環境。

▲高雄市長陳其邁表示，高雄市是南部地區、離島急重症相關的後送醫院，所以醫護人力本來就很多，醫護就有48,000人，廣義的醫事人員更高達65,000多人。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，高雄市是南部地區、離島急重症相關的後送醫院，所以醫護人力本來就很多，醫護就有48,000人，廣義的醫事人員更高達65,000多人。（圖／高雄市政府提供）
黃志中並指出，高雄市這次總共拿到2.1萬劑的疫苗，從今日開始施打，3天將疫苗打完，下周一就可以向中央申請第2波的疫苗補撥，今天是開打首日，截至下午3點的資料顯示，至少有兩家醫學中心都已經施打超過1,000劑以上的數量，現在的目標是23家專責醫院，除了身體不適、懷孕或過敏等情況，或是有一些免疫問題的人以外，希望能夠達到100%施打，保全高雄23家責任醫院的醫療量能。

而其他有可能直接接觸到確診者的防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、消防局救護人員、防疫工作的警察人員、公衛防疫人員、其他醫護人員也都是此次疫苗的施打對象，陳其邁也表示，這些都是每天晚上8點在專家會議上，和高雄4大醫學中心、流行病學專家，大家共同討論出來的共識。

▲高雄市衛生局長黃志中表示，到目前為止，AZ疫苗的數量，台北市獲得79,200劑、新北市獲得67,300劑，都比高雄的54,800劑多還多很多。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市衛生局長黃志中表示，到目前為止，AZ疫苗的數量，台北市獲得79,200劑、新北市獲得67,300劑，都比高雄的54,800劑多還多很多。（圖／高雄市政府提供）
但黃志中也坦言，2.1萬劑還沒辦法把4萬多的醫護，甚至是6萬多的醫事人員全都納入，所以會列在下一波的補撥疫苗施打對象，在疫苗不是很充分的情況下，目前施打的對象基本上就是以第一劑施打為原則，希望每個醫護人員都有最起碼的疫苗的保護效果。

針對中央流行疫情指揮中心在今日記者會公布了「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」流程表，想買疫苗必須符合8項要件，並經過食藥署召開專家會議審查，有媒體問到高雄市政府是否有打算輸入疫苗？陳其邁則強調，疫苗申請並不是像一般的商品買賣，輸入必須有藥證，最重要的還是這個產品是不是符合安全性，以及疫苗的效價、運送的冷鏈等，都必須要做完整的評估，會根據現在國內跟國外的疫苗狀況，請專家小組來做評估。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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