佛光山捐50萬劑嬌生疫苗救火！江啟臣籲：應放寬民間採購
宗教團體國際佛光中華總會在昨日發文衛福部疾管署，申請專案核准進口美國嬌生藥廠的新冠疫苗最多50萬劑，要捐贈給指揮中心，優先供給國內醫療第一線跟警消、宗教神職人員使用，今（28）日獲指揮中心發言人莊人祥證實，對此，國民黨主席江啟臣感謝佛光山的慈悲，並強烈呼籲衛福部，必須盡快放寬與加速對於慈善團體及企業界自行採購疫苗的流程，台灣在取得疫苗上不能再拖拖拉拉了。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-28 21:02:02
江啟臣說，疫苗如救火，台灣不是打太慢，而是打不夠，目前政府採購到貨疫苗共87萬劑，如今有50萬劑嬌生疫苗要捐入，只要有安全有效的疫苗，都是極好的事情。
江啟臣提到，佛光山已經遞交公文給衛福部，國民黨請疾管署考量國內疫情之需要，以最高效率採取緊急使用授權機制，同意國際佛光會此項人道關懷行動，與此同時，鴻海創辦人郭台銘所創的永齡基金會，也將向政府提出疫苗來台申請，他認為，我們擔憂若無緊急授權，案件審查的拖沓將使台灣流失寶貴的防疫黃金期，從而有更多人命與生計的損失。
江啟臣疾呼，台灣取得疫苗不能再拖拖拉拉，國民黨呼籲衛福部，必須放寬與加速對於慈善團體及企業界自行採購疫苗的流程，這是對於善行義舉的重視，更是對於疫情援助的積極鼓勵，他強調台灣需要疫苗，大力支持慈善團體與民間企業愛台灣。