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馬來西亞疫情燒不停　6月1日起全面行動管制

▲馬來西亞疫情延燒，28日新增確診感染新型冠狀病毒破8000，達8290人，再度刷新紀錄，政府決定自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2週，僅開放必要經濟和服務領域。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞疫情延燒，28日新增確診感染新型冠狀病毒破8000，達8290人，再度刷新紀錄，政府決定自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2週，僅開放必要經濟和服務領域。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-29 06:02:04

（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）馬來西亞疫情延燒，今天新增確診感染新型冠狀病毒破8000，達8290人，再度刷新紀錄，政府決定自6月1日起實施全面封鎖行動管制令，首階段2週，僅開放必要經濟和服務領域。

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馬來西亞面臨第3波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，近來每天新增確診病例居高不下。星洲網報導，自19日破6000後，單日新增確診者屢創新高，在連續3天單日新增確診超過7000後，今天首度突破8000大關，暴增8290起確診病例。

大馬媒體報導，鑒於疫情居高不下，馬來西亞政府決定自6月1日起，實施全面封鎖行動管制令，分3階段。首相辦公室宣布，首階段預計實施至6月14日，除了必要經濟及服務領域外，其他領域在這段時間內都不得運作。第2階段將維持4週。

首相辦公室表示，若在第一階段能降低每天新增確診病例，將進到第2階段，允許一些不涉及大型集會且可能保持社交距離的經濟部門重新開放。第3階段則是禁止社交活動，幾乎所有經濟領域都可運作，但須遵守嚴格防疫規定，包括限制到公司上班的人數等。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）說，全國累計確診病例達54萬9514起。另外，今天新增61起死亡病例，累計2552人病故；在加護病房接受治療的病患也增至808人。

儘管馬來西亞政府之前祭出加強版「行動管制令」，進一步限縮社交及經濟活動，但連日來仍不見疫情好轉。

至於疫苗接種及供應，負責馬國COVID-19疫苗接種計畫的科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）說，政府將在全國開設更多疫苗接種中心。

自6月起馬來西亞的疫苗供應將大增，他說，預計6月可再取得超過220萬劑輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗，也就是到6月底馬國共可獲得超過490萬劑輝瑞疫苗。

凱里說，大馬預計第3季可再取得超過2500萬劑輝瑞疫苗，此外，政府已與輝瑞簽約，加購1280萬劑疫苗。

他說，這將讓政府供應的輝瑞疫苗提高至4480萬劑，足夠讓馬來西亞7成人口接種。

凱里說，馬來西亞另外訂購的阿斯特捷利康（AstraZeneca）、科興（Sinovac）疫苗也將於6月及7月陸續抵達。

馬來西亞人口約3275萬，目前確診人數在東南亞各國中居第3，僅次於印尼、菲律賓。（編輯：郭中翰）1100528

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