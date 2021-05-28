換掉陳時中、由陳建仁接手指揮官？府院同聲否認：非事實

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前民進黨立委郭正亮今日透露，前副總統陳建仁將會接下中央流行疫情指揮中心「召集人」一職，總統府發言人張惇涵對此表示，這完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實，總統府、行政院也未曾有郭委員所稱討論。張惇涵說，既然自始沒有討論，更沒有後續的相關議題。





張惇涵說，依照《傳染病防治法》及《中央流行疫情指揮中心實施辦法》，指揮中心的組織是由「指揮官」統一指揮，並沒有「指揮中心召集人」這個職務。他稱在野黨及部分人士近日炒作撤換陳時中指揮官，是沒有必要的政治操作，政治語言對防疫也毫無幫助。





張惇涵表示，執政團隊各司其職、各有分工、互相協助，執政團隊上下同心協力，只有一個目標，就是克服這波又快又急的疫情挑戰。他呼籲，現在要落實的防疫工作，是勤洗手、戴口罩、保持社交距離，尤其是明天起適逢週末，呼籲大家非必要、別出門。大家一起做好這些，才是對防疫有意義的事。此時此刻，需要的是全民團結一致，落實防疫措施，最不需要的，就是這些干擾防疫工作的政治口水。



