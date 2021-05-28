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換掉陳時中、由陳建仁接手指揮官？府院同聲否認：非事實

▲有傳言前副總統陳建仁要接手中央流行疫情指揮中心指揮官一職，行政院稱此屬坊間謠言。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲有傳言前副總統陳建仁要接手中央流行疫情指揮中心指揮官一職，行政院稱此屬坊間謠言。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-28 21:39:15｜2021-05-28 21:40:31

國內本土疫情升溫，今（28）日有傳言稱前副總統陳建仁要接手中央流行疫情指揮中心指揮官一職，對此，總統府發言人張惇涵與行政院發言人羅秉成晚間表示均表示，這完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實，羅還說，陳時中指揮官的表現有目共睹，且昨日在行政院會中，院長蘇貞昌還特別向陳時中這段時間，帶領所有工作同仁夜以繼日、不眠不休的努力表達感謝。

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前民進黨立委郭正亮今日透露，前副總統陳建仁將會接下中央流行疫情指揮中心「召集人」一職，總統府發言人張惇涵對此表示，這完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實，總統府、行政院也未曾有郭委員所稱討論。張惇涵說，既然自始沒有討論，更沒有後續的相關議題。

張惇涵說，依照《傳染病防治法》及《中央流行疫情指揮中心實施辦法》，指揮中心的組織是由「指揮官」統一指揮，並沒有「指揮中心召集人」這個職務。他稱在野黨及部分人士近日炒作撤換陳時中指揮官，是沒有必要的政治操作，政治語言對防疫也毫無幫助。

張惇涵表示，執政團隊各司其職、各有分工、互相協助，執政團隊上下同心協力，只有一個目標，就是克服這波又快又急的疫情挑戰。他呼籲，現在要落實的防疫工作，是勤洗手、戴口罩、保持社交距離，尤其是明天起適逢週末，呼籲大家非必要、別出門。大家一起做好這些，才是對防疫有意義的事。此時此刻，需要的是全民團結一致，落實防疫措施，最不需要的，就是這些干擾防疫工作的政治口水。

行政院發言人羅秉成則說，陳時中指揮官的表現有目共睹，且中央流行疫情指揮中心防疫團隊也非常辛苦，行政團隊每日都會由蘇貞昌院長親自召開跨部會防疫會議，給予指揮中心最大的支持和所需的各項資源，行政團隊就是陳時中指揮官、整個指揮中心最大的後盾。外界所謂換掉指揮官的傳言，均屬坊間謠言，絕非事實。

羅秉成指出，此階段除了專注於防疫工作，接下來將啟動新一波的紓困措施，也需要整個行政團隊的團隊合作、分工與協助。蘇貞昌院長今天從早上七點半開始已召開多場會議，就是要趕在立院修法完成前，確認所有紓困行政作業的流程，讓受衝擊產業與民眾可以早日得到現金紓困。

羅秉成提到，蘇貞昌在27日的行政院院會中，還特別對於陳時中指揮官這段時間以來，帶領所有工作同仁夜以繼日、不眠不休的努力表達感謝。羅強調，從去年全球疫情爆發以來，相關防疫工作就不只是中央流行疫情指揮中心的工作，也不單是陳時中指揮官一個人的工作，正因為蘇貞昌院長擔任行政團隊指揮官，讓各部會能夠充分整合資源，全力支援前線指揮官陳時中部長，過去一年才能一再跨過各種危機。

羅秉成說，現在台灣面臨變種病毒的侵襲，唯有繼續同心協力才能度過難關，任何的傳言、猜忌、分化對於疫情都毫無幫助，也請勿再以訛傳訛。

▲總統蔡英文（右）27日晚間與前副總統陳建仁在總統官邸，就本土疫情工作進行會議。（圖／取自總統府發言人張惇涵臉書）
▲總統蔡英文（右）27日晚間與前副總統陳建仁在總統官邸，就本土疫情工作進行會議。（圖／取自總統府發言人張惇涵臉書）
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