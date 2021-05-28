換掉陳時中、由陳建仁接手指揮官？府院同聲否認：非事實

前民進黨立委郭正亮今日透露，前副總統陳建仁將會接下中央流行疫情指揮中心「召集人」一職，總統府發言人張惇涵對此表示，這完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實，總統府、行政院也未曾有郭委員所稱討論。張惇涵說，既然自始沒有討論，更沒有後續的相關議題。
張惇涵說，依照《傳染病防治法》及《中央流行疫情指揮中心實施辦法》，指揮中心的組織是由「指揮官」統一指揮，並沒有「指揮中心召集人」這個職務。他稱在野黨及部分人士近日炒作撤換陳時中指揮官，是沒有必要的政治操作，政治語言對防疫也毫無幫助。
張惇涵表示，執政團隊各司其職、各有分工、互相協助，執政團隊上下同心協力，只有一個目標，就是克服這波又快又急的疫情挑戰。他呼籲，現在要落實的防疫工作，是勤洗手、戴口罩、保持社交距離，尤其是明天起適逢週末，呼籲大家非必要、別出門。大家一起做好這些，才是對防疫有意義的事。此時此刻，需要的是全民團結一致，落實防疫措施，最不需要的，就是這些干擾防疫工作的政治口水。
羅秉成指出，此階段除了專注於防疫工作，接下來將啟動新一波的紓困措施，也需要整個行政團隊的團隊合作、分工與協助。蘇貞昌院長今天從早上七點半開始已召開多場會議，就是要趕在立院修法完成前，確認所有紓困行政作業的流程，讓受衝擊產業與民眾可以早日得到現金紓困。
羅秉成提到，蘇貞昌在27日的行政院院會中，還特別對於陳時中指揮官這段時間以來，帶領所有工作同仁夜以繼日、不眠不休的努力表達感謝。羅強調，從去年全球疫情爆發以來，相關防疫工作就不只是中央流行疫情指揮中心的工作，也不單是陳時中指揮官一個人的工作，正因為蘇貞昌院長擔任行政團隊指揮官，讓各部會能夠充分整合資源，全力支援前線指揮官陳時中部長，過去一年才能一再跨過各種危機。
羅秉成說，現在台灣面臨變種病毒的侵襲，唯有繼續同心協力才能度過難關，任何的傳言、猜忌、分化對於疫情都毫無幫助，也請勿再以訛傳訛。