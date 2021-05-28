爸確診狀況差！她視訊「插管前最後一面」心痛：快好起來

台灣本土疫情大爆發，全國三級警戒也持續延長至6月14日，而面對嚴峻疫情，也有一名女網友發文，表示爸爸17日接到了確診通知，直到20日才有救護車將爸爸送醫治療，不過爸爸病況不太好，血氧量不到80，需要插管，在插管前女網友只能和爸爸視訊，強忍淚水要他「快好起來」，貼文曝光後，網友紛紛留言，替原PO爸爸加油打氣。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「爸爸在努力戰勝病毒」為題發文，表示爸爸在15日篩檢，晚上就開始出現像是發燒、咳嗽、無法呼吸等症狀；17日收到確診通知，「在這中間爸爸多次打了1922，甚至是119，然而電話中都讓他待在家裡，即便是症狀更加明顯，也只是讓他在家等待」。





原PO接著說道，到了20日，爸爸已經發燒5天，甚至高燒39度，於是她便打給1999說明情況，才終於有救護車將爸爸送往醫院治療。不過等爸爸到醫院後，肺已經受損了，情況時好時壞，「這期間我們家人和爸爸常常視訊，看著他有時講話很有精神，有時講話很喘，都要忍著不能哭」，這也讓她不禁想，若當時早一點被送往醫院，早點給爸爸支持性療法和投藥，也不會這麼嚴重。





▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）

一直到23日，醫院打來告知爸爸情況不太好，不太能自己呼吸，詢問是否要插管；但插管以後就無法說話，若之後病況持續惡化，家屬也無法見到最後一面，會直接送往火化；過兩天，25日時，醫院說爸爸血氧量已不到80，下午要轉病房插管，「我們趕快打給爸爸，看著他努力的看著每一個我們，我只能強顏歡笑叫他趕快好起來，只能讓他加油，要快點出來」。





原PO無助地表示，自己每天都在祈禱，「從來想過這病毒離我們這麼近，會這麼快，這麼嚴重。今天早上接到醫院的電話，醫生說已經把純氧降到60%。希望在睡覺的爸爸能更努力點趕快戰勝病毒，趕快醒來」。





貼文一出，網友紛紛留言，「希望你爸爸能好轉」、「爸爸加油，你也要照顧好自己」、「加油！一定可以戰勝病毒的」、「加油，看著大家這麼努力，很感動，請堅持下去，會好起來的」、「唉，看了心好酸好難過，這一波病毒真的還慘無數個家庭，爸爸加油，一定能戰勝病毒的」。（編輯：郭佩蓉）



