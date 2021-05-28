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高雄疫苗接種緊緊緊　首日施打量已超過配送量一半

▲高雄市衛生局今（28）日公布COVID-19疫苗的施打對象。（圖／高雄市衛生局）
▲高雄市衛生局今（28）日公布COVID-19疫苗的施打對象。（圖／高雄市衛生局）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-28 22:29:07｜2021-05-28 22:34:08

第2批41萬劑的AZ疫苗到貨，高雄市獲配2.1萬劑，高雄市長陳其邁日前指示務必於3天內完成專責醫院醫護及防疫人員全面接種，今（28）日是疫苗配送後第一天接種日，高雄市衛生局晚間指出，疫苗接種數量已經超過配送量的50%，市長所說的3天打完，料應可提前達標。

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AZ疫苗到貨後，今日起高雄第一線「醫事人員」及「防疫人員」正式開始接種疫苗，衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前有統計到的，包括高雄長庚醫院已接種2,854劑、高雄醫學大學附設中和紀念醫院1,790劑、義大醫院1,500劑、高雄榮總1,155劑，再加上其他醫院，接種數量已經超過2.1萬劑配送量的50%，接種情形十分踴躍。

▲陳其邁表示，高雄預計在周五會拿到2.1萬劑的AZ疫苗，預計3天內打完。（圖／翻攝自高雄100直播）
▲陳其邁表示，高雄在周五會拿到2.1萬劑的AZ疫苗，預計3天內打完。（圖／翻攝自高雄100直播）
衛生局局長黃志中表示，2.1萬劑還沒辦法把高雄4萬多的醫護，甚至是6萬多的醫事人員全都納入，所以會列在下一波的補撥疫苗施打對象，在疫苗不是很充分的情況下，目前施打的對象基本上就是以第一劑施打為原則，希望每個醫護人員都有最起碼的疫苗的保護效果，呼籲符合接種資格的第一線「醫事人員」及「防疫人員」依通知期程儘速完成疫苗接種，營造群體免疫效應，各自堅守崗位無後顧之憂，「團結抗疫，守護高雄」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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