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英國批准嬌生COVID-19疫苗　接種計畫添生力軍

▲英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare productsRegulatory Agency，MHRA）宣布，英國批准只需施打一劑的嬌生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare productsRegulatory Agency，MHRA）宣布，英國批准只需施打一劑的嬌生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-29 06:20:52

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare productsRegulatory Agency，MHRA）今天宣布，英國批准只需施打一劑的嬌生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

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英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示：「這使得英國大為成功的疫苗接種計畫獲得進一步助力。疫苗接種已使英國1萬3000多條人命免於喪生。這也意味我們如今已有4款經批准的安全有效疫苗，來協助保護人民對抗這個可怕病毒。」

韓考克還說，英國政府希望只需施打一劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗「將在未來幾個月扮演重要角色」。由於擔憂所謂印度變異病毒疫情升溫，英國年輕人紛紛加入接種疫苗行列。

法新社報導，英國已訂購2000萬劑嬌生疫苗。而根據一份美國試驗，這支疫苗對中度至重度感染防護力達72%。

不過，歐盟藥品管理局（European MedicinesAgency）4月表示，鑒於美國出現接種嬌生疫苗後發生血栓案例，這款疫苗應在產品說明中加入警語，警告可能發生罕見的血栓併血小板低下症。

截至目前英國已施打6200多萬劑疫苗，主要使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的產品；另外英國也已批准美國莫德納公司（Moderna）的疫苗。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1100528

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