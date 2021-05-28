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莫德納來了別鬆懈！醫揭疫苗「真實用途」：千萬不要亂跑

▲台灣新冠肺炎疫情升溫，醫護社群《MedPartner 美的好朋友》在15萬劑莫德納疫苗抵台之際勸告民眾別因此放鬆防疫戒備。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣新冠肺炎疫情升溫，醫護社群《MedPartner 美的好朋友》在15萬劑莫德納疫苗抵台之際勸告民眾別因此放鬆防疫戒備。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 22:45:00

台灣新冠肺炎疫情升溫，國人引頸期盼的疫苗，終於傳來好消息，15萬劑莫德納疫苗總算抵台，可望替第一線醫護打上強心針。不過究竟何時能施打疫苗，疫情多快才能控制也是民眾關心的議題。對此，醫護社群《MedPartner 美的好朋友》就呼籲民眾，千萬別因為疫苗來了這個好消息就鬆懈，「第一線人員打了疫苗，不代表你得到了保護力，也不代表疫情立刻就會得到控制！」。

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《MedPartner 美的好朋友》針對今天新增19例的死亡個案表示，現在染疫不幸往生的話，是沒辦法辦公祭的，一定是非常簡單儀式就要火化，「這就是疫情的無情」，同時也提醒民眾「人生雖然無常，但很多事情還是操之在己。只要你不亂跑亂摸亂群聚，你的健康跟生命，還是很高程度可以掌握在你自己手上的」。

▲許多人也相當關心莫德納疫苗和AZ疫苗混打是可行的嗎？前台大感染科醫師林氏璧指出，先打AZ再打莫德納是可行的。為圖AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲15萬劑莫德納疫苗抵台，不少民眾也期待防疫警戒降級鬆綁。示意圖（圖／NOWnews資料照片）
此外，針對首批抵台的15萬劑莫德納疫苗，《MedPartner 美的好朋友》也提到這些陸續抵台的疫苗，「都是給第一線跟高風險族群打的」，接著也提到有不少國人因為看到疫苗要來的消息，就打算周末出門放鬆，「不要頭殼燒壞啊！第一線人員打了疫苗，不代表你得到了保護力，也不代表疫情立刻就會得到控制，只是確保我們第一線人員不會紛紛陣亡而已」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
《MedPartner 美的好朋友》也警告民眾，「各位繼續到處亂跑、亂群聚，要是湧入大量確診，就算醫護打了疫苗也沒用，醫療能量還是會被一堆人衝垮的」，同時也解釋疫苗檢驗相當複雜，「食藥署力拼於6月11日前驗畢並核發封緘證明書，後續完成此二批共148,800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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