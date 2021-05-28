莫德納來了別鬆懈！醫揭疫苗「真實用途」：千萬不要亂跑
台灣新冠肺炎疫情升溫，國人引頸期盼的疫苗，終於傳來好消息，15萬劑莫德納疫苗總算抵台，可望替第一線醫護打上強心針。不過究竟何時能施打疫苗，疫情多快才能控制也是民眾關心的議題。對此，醫護社群《MedPartner 美的好朋友》就呼籲民眾，千萬別因為疫苗來了這個好消息就鬆懈，「第一線人員打了疫苗，不代表你得到了保護力，也不代表疫情立刻就會得到控制！」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 22:45:00
《MedPartner 美的好朋友》針對今天新增19例的死亡個案表示，現在染疫不幸往生的話，是沒辦法辦公祭的，一定是非常簡單儀式就要火化，「這就是疫情的無情」，同時也提醒民眾「人生雖然無常，但很多事情還是操之在己。只要你不亂跑亂摸亂群聚，你的健康跟生命，還是很高程度可以掌握在你自己手上的」。
此外，針對首批抵台的15萬劑莫德納疫苗，《MedPartner 美的好朋友》也提到這些陸續抵台的疫苗，「都是給第一線跟高風險族群打的」，接著也提到有不少國人因為看到疫苗要來的消息，就打算周末出門放鬆，「不要頭殼燒壞啊！第一線人員打了疫苗，不代表你得到了保護力，也不代表疫情立刻就會得到控制，只是確保我們第一線人員不會紛紛陣亡而已」。
《MedPartner 美的好朋友》也警告民眾，「各位繼續到處亂跑、亂群聚，要是湧入大量確診，就算醫護打了疫苗也沒用，醫療能量還是會被一堆人衝垮的」，同時也解釋疫苗檢驗相當複雜，「食藥署力拼於6月11日前驗畢並核發封緘證明書，後續完成此二批共148,800劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業」。（編輯：楊智傑）
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