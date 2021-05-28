在家顧特教兒！反被酸「紓困領到翻」　她嘆：寧可自己賺

台灣本土新冠疫情持續嚴重，全國三級警戒也持續延長至6月14日，嚴重影響民生經濟，也因為全台停課不停學造成家裡有小孩的家庭得更花費心思陪伴。對此，行政院長蘇貞昌昨（27）日正式拍板「紓困4.0」方案，家中有身障學生的家庭也適用。不過卻有家長表示，只因為自己有兩名特教生孩子，竟有朋友告訴她會「領到翻」，面對這樣的言論她也相當無奈。

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這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，家中有兩個特教生年紀都未滿七歲，其中一個更領有失智症的身障手冊。原PO無奈曬出對話紀錄，當政府公布紓困方案與適用對象後，友人僅傳了一句「妳真的會領到翻」，這也讓她當下只冷冷的回覆「我寧可好好工作」。

▲（圖／翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

原PO在社團內大吐苦水表示每次聽到類似言論非常心酸，「你們根本不知道別人在家帶小孩，已經停工兩週沒錢的無奈，以及在還沒宣布要補助前，我的內心有多苦多難」，她也感嘆表示如果可以選擇，她更寧可自己賺錢，愛買什麼就買什麼；寧可把小孩送進學校，自己好好認真工作。

文章曝光後許多網友也紛紛留言安慰原PO，另外也有來自類似經驗家庭的網友也回應「真的，我寧可孩子一般，特教媽媽好心酸」、「照顧特教孩子需要的精神與體力，沒照顧過的人絕對無法感同身受」、「寧願不要錢也要健康健全」、「只能說加油、小孩顧好、日子還是要過」。（編輯：楊智傑）