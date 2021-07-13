台灣第一人！被騙去西班牙　袁永誠挑戰西甲：現在才開始

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和台灣不同，捧過世界盃冠軍的西班牙足球風氣盛行，西甲更是所有足球員趨之若鶩的殿堂，不論在哪個層級，場邊總有球探等待，隨時挖掘人才，不過袁永誠說，高強度才是最吸引他去的原因。
但其實袁永誠會到西班牙是被「騙」去，安排他就讀西班牙足球學校的公司，在賽季還沒結束就倒了，「整個人被放生」，最後輾轉才走回正軌。
所以當他收到Racing Rioja CF的測試邀請時，一度以為又被騙，「一開始我不太相信，以為哪個詐騙集團？」也因為那時的袁永誠正經歷過度訓練引起的肌腱炎，以為這賽季只能黯淡收場。
「感覺這機緣是注定的。」袁永誠沒想過機會這麼快找上門，「出發前我跟家人保證一定會踢到職業，但我心裡很清楚，其實就不可能，真的太難了！身旁的西班牙球員也踢得不差，而我還是外國人，能被選中真的很特別、很感動。」拿到合約就哭了。
這個機會是幸運也不是幸運，袁永誠國小畢業就前往對岸富力切爾西足球學校，後來拒絕轉籍，飛到更遠的西班牙，立下職業足球員的目標，盼有天能和偶像梅西同場競技。他穿著阿根廷國家隊球衣，眼神發光地侃侃而談。
「這是個好的跳板和開始，球隊高強對訓練會讓我更進步，朝西甲邁向很大的一步。」在螢幕的另一端，袁永誠的回答成熟的不像18歲少年，但卻勇敢而真誠，或許這是他這些年在海外孤軍奮戰的成長。
成為第一個簽約歐洲球隊的台灣球員，袁永誠認為，「挑戰現在才開始，重點是後面的表現，一個好的選手要在場上說話，現在外界關注我拿到合約，但我更想打入很漂亮的進球，用場上表現來證明自己。」
「拿到合約對我意義很大，看到夢想越來越接近，我很開心，但沒有認為我已經很不錯，或達到某個等級。」袁永誠追求完美的個性使然，認為要做就要做到做好，不甘待在舒適圈。
袁永誠也不是沒想過放棄，笑說，自己還下載APP要手機幫他抉擇，「想過回台灣安心、快樂踢球，計畫要讀哪間高中，但那都是突然的念頭，睡一覺起來就忘了，偶爾一個人孤單的時候會想起放棄，但其實我心裡早有答案了。」
袁永誠說，如果沒有來自台灣的鼓勵和壓力，可能會不想撐下去，「不能浪費家人的錢，還有那些支持你的人，已經把希望寄託在你身上，那我在苦也要堅持做完，也不想後悔自己沒堅持。在這邊踢完，走下去是我的責任，也是我的夢想。」
袁永誠認為，「台灣的球員不是不好，要怎麼樣維持在好的水平很重要。」認識許多同齡的球員，自己或許不是最出色的那個，有幸得到機會出國，也相當感謝一路上許多人的幫助和贊助，「一直抱著感謝的心情，也是我走在這條路上最大的助力，非常榮幸。」
接下來，袁永誠預計8月返回西班牙向Racing Rioja CF報到。