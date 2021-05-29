台灣疫情延燒 國台辦再問：世衛認可大陸疫苗 用還不用
新冠本土疫情在台爆發，疫苗何時能補足也成了熱門話題，台灣努力透過管道採購國際疫苗時，北京也頻頻釋放信號，以「廣大台胞的生命健康」為由，喊話要台灣掃除政治障礙、接受中國製疫苗。中國國台辦28日回應有關問題時，再度向民進黨發問，「對世衛組織認可的大陸疫苗用還是不用」，還說民進黨所謂的程序問題，完全是故意做梗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-29 06:50:43
綜合陸媒報導及國台辦官網消息，28日曾有媒體提問，說福州、廈門紅十字會負責人表示願意向金門、馬祖捐贈新冠病毒疫苗，但都遭台灣陸委會拒絕，聲稱大陸從未通過兩岸既有渠道提供任何疫苗信息，台灣有關部門也未收到正式文件提出申請，強調對台灣提供疫苗應依照疫苗進口程序提出正式申請，對此國台辦有何看法？
中國國台辦發言人朱鳳蓮應詢時表示，陸委會的說辭，仍然是在為阻擋台胞使用大陸疫苗、早日緩解疫情編造理由。事實上，在大陸疫苗輸台問題上，面對大陸官方和一些民間機構的善意，民進黨當局一直以各種藉口阻擋、拒絕，甚至公然污衊抹黑大陸疫苗；痛批民進黨不顧台灣同胞生命安危，堅持拒絕大陸疫苗，是對台胞生命健康安全的冷血。
朱鳳蓮強調，民進黨當局只要清楚回答，「廣大台胞的生命健康安全重要還是不重要」、「他們的疫苗需求是不是必須解決」、「對世衛組織認可的大陸疫苗用還是不用」等問題即可，所謂程序云云，完全是故意作梗，再次奉勸民進黨當局，目前疫情仍持續在加重，當務之急是讓台灣民眾，早日接種到世衛認可的大陸疫苗，不要再玩弄話術和政治手段，以免貽誤建立民眾免疫屏障的時機。
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