疫情嚴峻台股消化利空　底部支撐形成、展望正向

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在筆電和PC部分，廖哲宏表示，從近期相關數據顯示，這塊需求仍在增溫；但也因為市場目前大多反映的是對相關產業或題材明年的展望，所以即使現階段這類族群的企業獲利有機會不斷上修，市場對於明年的成長展望則仍在持續觀察。
在布局方向上，廖哲宏表示，基於去年至今資金充沛、股價大幅上漲已經大幅反映今年科技產業的成長，未來佈局上側重具中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司，另外電動車相關估應鏈、HPC、AI等高速傳輸等題材亦具投資吸引力。
在傳產和金融方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，今年傳產獲利不斷上修，除了運輸瓶頸的時間跟幅度都超乎預期，同時外溢的貨櫃運輸訂單也往航空擴散，需求仍大於供給，形成價值格上的強力支撐而展望樂觀。鋼鐵部分亦搭配全球終端需求強勁，以及受惠於美國總統拜登政策等，也加大補庫存的力道。
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