COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情嚴峻台股消化利空　底部支撐形成、展望正向

▲法人指出，現階段儘管利多利空消息雜陳，但由於許多雜音正逐漸被消化，加上交投仍熱絡，機會面仍大於風險，台股展望正向。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，現階段儘管利多利空消息雜陳，但由於許多雜音正逐漸被消化，加上交投仍熱絡，機會面仍大於風險，台股展望正向。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-29 09:40:46

台北股市上周五（28日）在多方力挺下，盤中一度大漲近300點，全場在指標科技股和傳產股的聯手助攻下，終場漲269 .25點，收在16870.86點，周線寫下連二紅。法人指出，現階段儘管利多利空消息雜陳，但由於許多雜音正逐漸被消化，加上交投仍熱絡，機會面仍大於風險，台股展望正向。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經歷5月17日的多重利空測試，以及近日的反覆消化利空消息，底部支撐逐漸形成。在電子股方面，大部分的缺料題材仍延續，包括上游零件以及半導體產能持續吃緊，低庫存第二季包括面板驅動IC、ABF載板、BT載板、MCU、MOSFET等可望挾漲價動能持續成為盤面焦點。

在筆電和PC部分，廖哲宏表示，從近期相關數據顯示，這塊需求仍在增溫；但也因為市場目前大多反映的是對相關產業或題材明年的展望，所以即使現階段這類族群的企業獲利有機會不斷上修，市場對於明年的成長展望則仍在持續觀察。

在布局方向上，廖哲宏表示，基於去年至今資金充沛、股價大幅上漲已經大幅反映今年科技產業的成長，未來佈局上側重具中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司，另外電動車相關估應鏈、HPC、AI等高速傳輸等題材亦具投資吸引力。

在傳產和金融方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，今年傳產獲利不斷上修，除了運輸瓶頸的時間跟幅度都超乎預期，同時外溢的貨櫃運輸訂單也往航空擴散，需求仍大於供給，形成價值格上的強力支撐而展望樂觀。鋼鐵部分亦搭配全球終端需求強勁，以及受惠於美國總統拜登政策等，也加大補庫存的力道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
43.5%56.5%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.78%31.22%
2021-05-27-2021-05-30
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀