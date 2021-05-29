不明飛行物高速包圍美軍艦！46秒雷達影像曝光

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綜合《紐約郵報》等外媒報導，美軍奧馬哈號濱海戰鬥艦(USS Omaha LCS12)前年在加州聖地牙哥外海進行任務時，曾有艦上人員目睹不明飛行物在上空盤旋，甚至還有

神祕的球形物飛過戰艦，然後消失在海中。

五角大廈發言人於今年5月初回覆給媒體的電子郵件中寫到，有關影片確實是由海軍人員拍攝的，「不明空中現象任務小組」已將包括這些事件列入調查項目。

科爾和他的夥伴、KLAS-TV拉斯維加斯調查記者喬治‧克納普(George Knapp)本月27日出現在超自然現象節目《神祕線》(Mystery Wire)中，討論這段

最新公開的影片，認為這些來歷不明的飛行物不會是外國的無人機，因為其展現出的能力超越已知的技術，既可以在空中飛行，又可以潛入海裡，推測可能是種跨媒介飛行器。