不明飛行物高速包圍美軍艦！46秒雷達影像曝光

美國海軍幾艘驅逐艦，2019年曾拍到有可疑飛行物在其上空盤旋，引發熱議，五角大廈也已證實影片存在，正在進行調查。先前曾數度披露這些神秘影像的美國知名媒體人科爾(Jeremy Corbell)，28日又在社群媒體上發布新影片，顯示之前雷達曾偵測到有9個不明飛行物高速包圍軍艦。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-29 10:20:34｜2021-05-29 10:32:50
綜合《紐約郵報》等外媒報導，美軍奧馬哈號濱海戰鬥艦(USS Omaha LCS12)前年在加州聖地牙哥外海進行任務時，曾有艦上人員目睹不明飛行物在上空盤旋，甚至還有神祕的球形物飛過戰艦，然後消失在海中。五角大廈發言人於今年5月初回覆給媒體的電子郵件中寫到，有關影片確實是由海軍人員拍攝的，「不明空中現象任務小組」已將包括這些事件列入調查項目。
科爾本月在IG上又發布有關影片，顯示奧馬哈號2019年在加州外海時，戰情中心(CIC)曾發現雷達上陸續出現9個不明飛行物體，以時速257公里的速度包圍軍艦，速度之快，連艦上的官兵都忍不住驚呼。
科爾和他的夥伴、KLAS-TV拉斯維加斯調查記者喬治‧克納普(George Knapp)本月27日出現在超自然現象節目《神祕線》(Mystery Wire)中，討論這段最新公開的影片，認為這些來歷不明的飛行物不會是外國的無人機，因為其展現出的能力超越已知的技術，既可以在空中飛行，又可以潛入海裡，推測可能是種跨媒介飛行器。