還想出遊？花蓮民宿接到客訂單 老闆反問「1句」遭讚爆
台灣COVID-19疫情嚴峻，全國三級警戒將持續到6／14為止，照說全民都應減少不必要的出門，但似乎有部分民眾已經憋不住，日前網紅「丹妮婊姐」就透露自己管民宿的友人接到一堆周末要訂房的電話，讓她氣到直接開罵。而又有網友分享一位在花蓮開民宿的老闆，接到民眾洽詢想要訂房，立即反問「1句話」被網友讚爆，但大家也不禁無奈質疑，「好好配合防疫到底多困難？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-29 10:23:58
有位網友在臉書社團《花蓮爆料王》發文表示，「花蓮還是有願意面對的民宿業者，多付出一點的問候、及詢問，換來民眾的家園安全。希望這間民宿老闆疫情過後生意大爆發、感謝您的付出」。
並分享了一段對話截圖，對話中可以看見老闆連問2次「請問是來花蓮洽公的嗎？」客人則坦承是去旅遊，老闆立即請對方取消訂單，更強調「目前全國都市三級警戒，你應該待在家裡，不應該出門」。被訓斥的旅客則只簡短回了一個「喔」字，似乎不太情願被取消訂房的樣子。
網友紛紛在底下留言回覆說，「這民宿業者好樣的！太有正義感了！」、「看到那個喔，只想打爆他」、「感謝民宿老闆拒絕、這個時候還有出來旅遊是什麼心態」、「叫你待在家很難嗎」、「怎麼有人到現在還會想旅遊」。（編輯：倪浩軒）
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