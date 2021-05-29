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疫情嚴峻還群聚拉K　東港警汽車旅館查獲通緝毒品

▲東港警查獲汽車旅館有數民眾在同一房間內，有3男1女共處1室研判可能有從事群聚拉K，警方在鄭男自小客車上查獲大量毒品咖啡包。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.29）
▲東港警查獲汽車旅館有數民眾在同一房間內，有3男1女共處1室研判可能有從事群聚拉K，警方在鄭男自小客車上查獲大量毒品咖啡包。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.29）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-29 11:40:00

新冠肺炎疫情嚴峻東港警27日晚間查獲某汽車旅館有數民眾在同一房間內，員警進入房間聞到刺鼻毒品氣味，3男1女共處1室，更試圖爬窗逃逸，警方發現床頭有毒品K他命，經查詢個資發現鄭男為侵佔通緝犯，及另一洪男為妨害名譽及妨害公務通緝犯，又於鄭男自小客車上查獲大量毒品咖啡包，鄭嫌坦承所有，警方將鄭、洪等嫌帶返所偵辦。

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▲圖左邊鄭男（26歲）、圖右邊洪男（24歲），兩人都是通緝犯。（圖／記者黃正忠翻攝,
▲圖左邊鄭男（26歲）、圖右邊洪男（24歲），兩人都是通緝犯。（圖／記者黃正忠翻攝, 2021.05.29）
警方表示，為嚴防汽車旅館或旅宿業成為防疫破口，近期東港分局已加強查察，27日晚間獲報轄內某汽車旅館有數民眾在同一房間內，研判可能有從事群聚拉K等不法情事。

屏東縣政府警察局東港分局長林文煜立即指派線上警力穿著妥適防護裝備前往查緝，員警進入房間即聞到刺鼻的毒品氣味，3男1女共處1室，更試圖爬窗逃逸，員警眼尖發現床頭有毒品K他命2包（毛重11g)、經查詢個資發現鄭男（26歲）為屏東地檢署所發布侵佔通緝犯，另外，洪男（24歲）為妨害名譽及妨害公務通緝犯。

警方又於鄭男自小客車上查獲大量毒品咖啡包，計418包（毛重1802.4g）、磅秤1臺、K盤1個等，鄭嫌坦承為其所有，警方將鄭、洪等嫌帶返所偵辦，全案依毒品危害防制條例、侵佔通緝、妨害名譽及妨害公務通緝等移送屏東地檢署偵辦，並向上溯源，追查毒品來源與販毒事證。

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