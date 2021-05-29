COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

市場「豬肉攤」人潮多！婆媽卻超自律　網全跪：防疫楷模

▲網友分享豬肉攤前，排隊買菜的婆婆媽媽自動拉長間隔距離，讓大家直呼很棒。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲網友分享豬肉攤前，排隊買菜的婆婆媽媽自動拉長間隔距離，讓大家直呼很棒。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 10:56:10

台灣COVID-19疫情持續延燒，昨（28）日再增19例死亡病例，雖然全國都已進入三級警戒，但每日新增確診人數不見趨緩，雙北都已在進行第四級警戒的演練，為防堵病毒擴散做好準備。現在一般民眾出門大多是為了採買生活必需品，因此賣場、市場等地不免人潮聚集較多，而就有網友分享了自己在豬肉攤前看到的景象，婆媽們都自動拉開彼此間隔距離，讓網友大讚「這樣就對了！」引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，「豬肉攤擠滿了人，沒有人宣導、沒有張貼文宣，婆婆媽媽們戴好口罩，保持距離。鏡頭外面還有8～9位婆媽們，這樣就對了，確實防疫，消滅疫情」，原PO最後更在文末標註「天佑台灣」、「台灣加油」等關鍵字。

▲網友大讚婆媽們很有防疫觀念。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲網友大讚婆媽們很有防疫觀念。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
網友紛紛留言回覆說，「很棒」、「這才是高水準的市民」、「這個超高水準」、「大部分的台灣人都還蠻自律的，除了少數的刁民」、「看了就爽」、「排隊優良示範」。

▲網友分享去倒垃圾時，發現大家有條理地戴口罩排隊，引發熱議。（圖/我是景美人）
▲網友分享去倒垃圾時，發現大家有條理地戴口罩排隊，引發熱議。（圖/我是景美人）
其實日前也有網友分享民眾倒垃圾時自發排隊的景象，直呼是「防疫奇蹟」，雖然如今疫情嚴峻，但民眾在非常時期也展現出抗疫決心，自律做好防疫相關規定，相信一定可以度過這個危機。（編輯：倪浩軒）

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
41.92%58.08%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.95%31.05%
2021-05-27-2021-05-30
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀