市場「豬肉攤」人潮多！婆媽卻超自律 網全跪：防疫楷模
台灣COVID-19疫情持續延燒，昨（28）日再增19例死亡病例，雖然全國都已進入三級警戒，但每日新增確診人數不見趨緩，雙北都已在進行第四級警戒的演練，為防堵病毒擴散做好準備。現在一般民眾出門大多是為了採買生活必需品，因此賣場、市場等地不免人潮聚集較多，而就有網友分享了自己在豬肉攤前看到的景象，婆媽們都自動拉開彼此間隔距離，讓網友大讚「這樣就對了！」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-29 10:56:10
有網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，「豬肉攤擠滿了人，沒有人宣導、沒有張貼文宣，婆婆媽媽們戴好口罩，保持距離。鏡頭外面還有8～9位婆媽們，這樣就對了，確實防疫，消滅疫情」，原PO最後更在文末標註「天佑台灣」、「台灣加油」等關鍵字。
網友紛紛留言回覆說，「很棒」、「這才是高水準的市民」、「這個超高水準」、「大部分的台灣人都還蠻自律的，除了少數的刁民」、「看了就爽」、「排隊優良示範」。
其實日前也有網友分享民眾倒垃圾時自發排隊的景象，直呼是「防疫奇蹟」，雖然如今疫情嚴峻，但民眾在非常時期也展現出抗疫決心，自律做好防疫相關規定，相信一定可以度過這個危機。（編輯：倪浩軒）
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