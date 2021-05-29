陳建仁復出抗疫傳言不斷 府院、綠委力挺陳時中沈穩指揮
本土疫情延燒，防疫中心指揮官陳時中要被撤換的傳聞不斷。昨（29）前民進黨立委郭正亮爆料稱前副總統陳建仁要接防疫中心「召集人」，陳時中仍擔任指揮官。總統府及行政院昨晚同步澄清否認有此職務。今（29）民進黨立委紛紛跳出挺陳時中，強調防疫是團體戰，現在換人對防疫沒幫助。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-29 11:10:07
郭正亮昨不但爆料陳建仁接掌防疫中心新職務，還加碼稱疫情若持續延燒到8、9月，陳建仁就會直接接掌行政院長組成「防疫內閣」，蘇下陳上。讓府院同時大動作澄清，強調這個說法是無中生有。
民進黨立委許智傑發聲力挺陳時中，他強調，他挺陳時中繼續擔任指揮官，也肯定陳建仁前副總統一直在同一陣線，發揮專業給予建議。 防疫如同作戰，希望外界不要亂噴政治口水，同舟共濟，團結抗疫。
民進黨立委王定宇則說，現在最不需要政治操作，搞政治分裂。面對嚴峻疫情，病毒不分黨派，沈穩面對才是正途。他認為陳建仁現在擔任什麼職務都不妥當 ，陳建仁過去有抗SARS經驗，卸任副總統後在中研院協助快篩疫苗、治療用藥研究等，在台灣對抗武漢肺炎時都沒間斷。
王定宇強調，現在台灣防疫是打團體戰，總統府、行政院、指揮中心各就各位、各司其職，這樣對防疫才有正面幫助，過多猜測對民眾沒助益的。