高雄水情好轉今起橙燈轉黃燈　洗車業者恢復供水

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台水公司七區處表示，減壓供水時段為晚上10時至翌日上午6時，對於大多數備有水塔之用戶無明顯影響，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議適度儲水備用，台水公司七區處已備妥水車及取水站因應，如有需求將配合設置，但政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段減壓供水。
高雄市政府水利局則指出，為因應嚴峻水情，高雄4月起即成立抗旱應變中心，市長陳其邁指示水利局開鑿32口地下水井，可增供每日9.6萬噸水源，並要求高屏溪上游（濁口溪）水源需兼顧高雄市民生使用，深夜增派重型機具進入濁口溪重新施作分流設施，將原水導入下游高屏堰。
加上近日降雨，高屏堰從每日取水30萬噸提升至80萬噸，配合再生水、地下水與伏流水等各項水源與緊急抗旱新增鑿井水源，可供應全市每日150萬噸以上，大於實際所需135萬噸水量，目前各産業園區供水壓力也已經恢復正常。
水利局強調，對於未來水情仍需審慎因應，呼籲市民持續節約用水，避免不必要的浪費，而氣象局也預報，自今日起可能有梅雨鋒面，再度挹注水量，但水利局強調面對極端氣候變遷，還是要謹慎因應，市府在抗旱中亦積極進行防汛準備，對於大雨來襲時，後續各項防汛措施已經詳加盤點檢視。