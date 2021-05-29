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高雄水情好轉今起橙燈轉黃燈　洗車業者恢復供水

▲高雄市長陳其邁說，看到澄清湖很多水，很療癒。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
▲高雄市長陳其邁說，看到澄清湖很多水，很療癒。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-29 11:14:48｜2021-05-29 11:17:14

昨（28）日經濟部水利署召開旱災災害緊急應變第14次工作會議決議，因應高雄山區近期連日降雨，高屏溪川流量回升，旱相稍有紓解，大高雄地區自5月29日起水情燈號由減量供水橙燈轉回夜間減壓供水黃燈，高雄市政府也表示，將配合解除自來水停止供應洗車業者。

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大高雄地區近期因氣候鋒面致使山區連日降雨，挹注高屏溪川流量持續回升，配合多元供水調度及因應近期梅雨鋒面即將到來，旱象稍有緩解，故自5月29日起轉換水情燈號由減量供水的橙燈轉回減壓供水的黃燈。

台水公司七區處表示，減壓供水時段為晚上10時至翌日上午6時，對於大多數備有水塔之用戶無明顯影響，若位於管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議適度儲水備用，台水公司七區處已備妥水車及取水站因應，如有需求將配合設置，但政府機關及國營事業持續停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於離峰及特定時段減壓供水。

▲市長陳其邁指示水利局開鑿32口地下水井，可增供每日9.6萬噸水源。（圖／高雄市水利局提供）
▲市長陳其邁指示水利局開鑿32口地下水井，可增供每日9.6萬噸水源。（圖／高雄市水利局提供）
高雄市政府水利局則指出，為因應嚴峻水情，高雄4月起即成立抗旱應變中心，市長陳其邁指示水利局開鑿32口地下水井，可增供每日9.6萬噸水源，並要求高屏溪上游（濁口溪）水源需兼顧高雄市民生使用，深夜增派重型機具進入濁口溪重新施作分流設施，將原水導入下游高屏堰。

加上近日降雨，高屏堰從每日取水30萬噸提升至80萬噸，配合再生水、地下水與伏流水等各項水源與緊急抗旱新增鑿井水源，可供應全市每日150萬噸以上，大於實際所需135萬噸水量，目前各産業園區供水壓力也已經恢復正常。

水利局強調，對於未來水情仍需審慎因應，呼籲市民持續節約用水，避免不必要的浪費，而氣象局也預報，自今日起可能有梅雨鋒面，再度挹注水量，但水利局強調面對極端氣候變遷，還是要謹慎因應，市府在抗旱中亦積極進行防汛準備，對於大雨來襲時，後續各項防汛措施已經詳加盤點檢視。

▲高雄市長陳其邁今日下午到九曲工作站視察完工出水的水井。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.27）
▲高雄市長陳其邁到九曲工作站視察完工出水的水井。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
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