廣東省持續出現新冠本土病例　廣州市部份封鎖

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廣州市在29日召開的疫情防控新聞記者會，以及發布的通告上，提到廣州荔灣多區域須停止非日常生活必須的一切活動，範圍包含荔灣區的海龍街、白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街等，所有人員以居家為主，除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場（農貿市場除外）、學生兒童託管機構一律停業，幼兒園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。學校（有住宿條件和全封閉管理條件的初三、高三除外）暫停線下教學，初三、高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。
交通方面，涉及進入防控區域的地鐵線路共有2條，分別是地鐵一號線和地鐵廣佛線，在防控區域內停靠的地鐵車站共計7個，設有18個出入口；防控期間，地鐵這些站點將採用「只出不進」的措施。至於防控區域內運行的公共汽車路線，部分暫停營運，部分則改採「只下不上」措施。同時為了適度切斷人員流動，防控區域內暫時禁止出租車、網約車營運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。