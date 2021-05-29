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廣東省持續出現新冠本土病例　廣州市部份封鎖

▲中國近日又開始有零星的新冠本土疫情傳出，其中廣東已採取部分限制或封鎖措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日又開始有零星的新冠本土疫情傳出，其中廣東已採取部分限制或封鎖措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-29 12:10:10

中國近日又開始傳出零星的新冠本土疫情，其中廣東省已連續多日都有本土病例出現；為了圍堵疫情，病例相對較多的廣州市宣布，將荔灣區4個地區升級為中風險地區，部分地鐵站「只出不進」。

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中國廣東省衛健委今(29日)公告，5月28日0-24時，廣東全省又新增2例本土確診病例，其中廣州1例(無症狀感染者轉確診)、佛山1例，同時還新增8例本土無症狀感染者，分別是廣州5例、深圳1例以及佛山2例。

廣州市在29日召開的疫情防控新聞記者會，以及發布的通告上，提到廣州荔灣多區域須停止非日常生活必須的一切活動，範圍包含荔灣區的海龍街、白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街等，所有人員以居家為主，除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場（農貿市場除外）、學生兒童託管機構一律停業，幼兒園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。學校（有住宿條件和全封閉管理條件的初三、高三除外）暫停線下教學，初三、高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。

交通方面，涉及進入防控區域的地鐵線路共有2條，分別是地鐵一號線和地鐵廣佛線，在防控區域內停靠的地鐵車站共計7個，設有18個出入口；防控期間，地鐵這些站點將採用「只出不進」的措施。至於防控區域內運行的公共汽車路線，部分暫停營運，部分則改採「只下不上」措施。同時為了適度切斷人員流動，防控區域內暫時禁止出租車、網約車營運。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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