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台鐵挺醫護警消　推便當外帶外送9折優惠

▲台鐵局今（29）日公布「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，6月起相關人員只要憑證至台鐵便當店即可享9折優惠。（圖／台鐵提供）
▲台鐵局今（29）日公布「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，6月起相關人員只要憑證至台鐵便當店即可享9折優惠。（圖／台鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-29 12:20:04

新冠肺炎疫情在國內延燒，第一線的警消與醫護人員更是全力投入防疫工作，台鐵局今（29）日公布「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，6月起相關人員只要憑證至台鐵便當店即可享9折優惠，外送滿10個80元便當即免外送費，同時享9折優惠。

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台鐵局去（2020）年3月推出「暖心便當致敬專案」，作為醫護警消的後盾，廣獲民眾好評，臨櫃販售與送達共23555個暖心便當給抗疫醫護警消人員，服務醫療院所與警消單位共計38間，為服務努力不懈的防疫英雄，台鐵自6月1日起再推出「台鐵暖心便當2.0致敬專案」，希望用溫熱美味的台鐵便當，向台灣全體防疫人員致上最崇高的敬意。

該專案自6月1日起至6月30日止，醫護警消人員憑識別證至全省台鐵便當店，可享便當9折優惠，另午餐在運送過程及食安無虞考量下，位於台北車站3公里左右範圍之公私立醫療院所、警察局、消防局等，可電話訂購滿10個80元以上之台鐵便當，享9折優惠並免費送達，不過星期六日及國定假日不外送。

台鐵局表示，使用該專案當日訂單請於前一日17時前預訂，逢周六、周日及國定假日，請於前一上班日前預訂，主要希望事先調度人力，以全力支援醫護警消用餐。

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