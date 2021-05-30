新住民及移工懷疑自己確診該怎麼辦？懶人包一次看

台灣本土疫情延燒，不少在台外籍人士、新住民、移工也都與台灣一起嚴防此次疫情。新住民和移工朋友若擔心自己確診該怎麼辦呢？以下懶人包供您參考。





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此次疫情熱點集中在雙北市，新住民朋友若懷疑自己確診可以前往篩檢站接受篩檢。台北市目前開放多達20所醫院及篩檢站，其中萬華熱區的中興院區、和平院區、剝皮寮快篩站無需付費，其餘醫院則為「有症狀公費、無症狀自費」原則；服務時間多為上午8點至下午8點。





新北市則有17 家責任醫院篩檢站包括新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院等，和10處社區或機動篩檢站，原則上自費。





前往的新住民或移工需攜帶健保卡、身分證或居留證等身分證件，到場後說明旅遊史；移工若無健保卡、不論身份是否合法，都可以直接前往西園醫院、和平醫院、中興醫院和剝皮寮篩檢，移民署推出「萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」以「不收費、不通報、不查處」為原則。





點此了解各縣市地區篩檢站完整清單、醫院地址、採檢量能、營運時間。新住民朋友若不熟悉路線，也可以透過疾管家的「全國指定社區採檢院所」查詢功能，直接從地圖觀看哪間醫院離你最近。





若確定確診了，該怎麼辦呢？中央留情疫情指揮中心指出，大部分的COVID-19感染者症狀輕微，為了將醫療資源留給重症患者，建議確診者先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。期間，可以採取以下步驟：在家中單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備。不要離開房間，避免與其他同住者尤其是老人、小孩接觸。若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水，並切記「禁止搭乘大眾運輸工具」。





最後，務必觀察自身症狀變化，若出現以下症狀如「氣喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青」；請撥打119、衛生局或撥打1922。各縣市衛生局電話請參考：https://www.cdc.gov.tw/Category/ListPage/LCh92VnqhiEaqVub4l0iFQ





若擔心因語言問題漏接防疫資訊，勞動部推出「Line@移點通」，掃描下方圖片QR code 加入後，就可以收到印尼、泰文、越南文和英文等四國語言的即時疫情資訊推播。





此外，社福團體「社團法人台灣向愛發展協會」以及「中華民國社區永續發展協會」也協助將移工採檢的相關資訊翻譯成多語系DM，並提供多語系諮詢服務專線，提供有任何關於篩檢或健康疑慮的外籍移工來電諮詢。





◎服務時間：周一至周五，早上９點至下午５點





◎各外語專線：





菲律賓：04-24739531





越南：04-24739535





印尼：04-24739536





泰國：04-24739537





▲勞動部line移點通。（圖／勞動部提供）

▲移工多語系DM。（圖／新住民全球新聞網）

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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



