罕見試管三胞胎誕生 何父：盼為台灣帶來希望正能量

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何太太說，原本照超音波以為是雙胞胎，後來卻出現第三個寶寶心跳，當時家人擔心她不堪負荷，但三個寶寶都很健康發育，因為捨不得，於是打銷減胎念頭。主刀的廖敬慈醫師表示，何太太孕期健康良好，胎兒發育也很正常。
執業20多年，二度接生三胞胎的廖醫師指出，何太太是在孕育滿34週時剖腹接生。由於三胎胞較為罕見，產房調派十多位醫護人員隨侍待命。在廖敬慈醫師主刀下，三名女嬰陸續誕生，體重分別是1740、1760及1820公克，全是健康娃兒。
廖醫師指出，多胞胎孕婦在產程可能發生的出血量過多及收縮等風險，在醫護人員全程縝密監控中，全都沒有發生，一切都很順利，他自己都替新手爸媽感到開心！
疫情當前能見証新生命誕生，確實鼓舞人心！何太太說，男孩、女孩一樣好，生三個已為少子化的台灣做出貢獻，決定就此封肚！何先生立馬為三千金取名何晴、何樂及何悅，期盼為疫情陰影籠罩中的台灣帶來喜悅及希望。廖醫師則不忘叮嚀他們做好個人衛生與防疫措施，婉拒親友探訪。
茂盛醫院強調，何太太懷試管三胞胎能撐到34週生產，這類案例少之又少，可能是她年輕、身體狀況好，更有老天爺賜予好運與福氣，真的很恭禧她！不過，醫院仍建議，三十歲以內的婦女接受試管療程時，為求胎兒健康發育，避免早產，最好不要植入過多胚胎。