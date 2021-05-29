COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陳時中：孕婦醫護仍可第一波打莫德納　醫護家人暫沒考慮

▲中央流行疫情指揮中心針對疫苗做出回應。（示意圖／取自pixabay）
▲中央流行疫情指揮中心針對疫苗做出回應。（示意圖／取自pixabay）

記者許家禎／台北報導

2021-05-29 16:01:30

國內疫情嚴峻，指揮中心今（29）日公布新增320例本土個案，另有校正回歸本土個案166例，總計493例，且新增21例死亡。針對懷孕的醫護人員能不能施打疫苗，指揮官陳時中指出，莫德納疫苗施打他們一樣排在第一線第一優先。至於醫護家人部分，目前並沒有考慮開放。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內疫情升溫，醫護人員暴露在危險之中，雖然不少醫護人員都已經施打疫苗了，但懷孕的醫護人員對於打疫苗仍怕怕的。之前專家諮詢小組召集人張上淳曾表示，要不要施打，可徵詢當事人以及醫師的評估，專家小組建議懷孕醫護人員不要從事高風險醫療行為，也減少風險。但有不少學者也建議孕婦打疫苗，因為懷孕後染疫，母嬰風險更高。

為此，指揮官陳時中今日指出，基本上全部在第一線醫護人員，不管在哪個縣市都一定會打得到，第一波醫護打疫苗大概佔比3成多不到4成，但這段時間持續打下去，相信施打率都會整個提高，各縣市都把醫護列在第一線要施打的人員。

至於醫護孕婦，陳時中表示，莫德納進來台灣，他們一樣排在第一線、第一優先，一定都打得到。至於醫護家人這方面，要看接下來的情況做決定，但目前並沒有開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
38.79%61.21%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.36%31.64%
2021-05-27-2021-05-30
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀