陳時中：孕婦醫護仍可第一波打莫德納 醫護家人暫沒考慮
國內疫情嚴峻，指揮中心今（29）日公布新增320例本土個案，另有校正回歸本土個案166例，總計493例，且新增21例死亡。針對懷孕的醫護人員能不能施打疫苗，指揮官陳時中指出，莫德納疫苗施打他們一樣排在第一線第一優先。至於醫護家人部分，目前並沒有考慮開放。
記者許家禎／台北報導
2021-05-29 16:01:30
國內疫情升溫，醫護人員暴露在危險之中，雖然不少醫護人員都已經施打疫苗了，但懷孕的醫護人員對於打疫苗仍怕怕的。之前專家諮詢小組召集人張上淳曾表示，要不要施打，可徵詢當事人以及醫師的評估，專家小組建議懷孕醫護人員不要從事高風險醫療行為，也減少風險。但有不少學者也建議孕婦打疫苗，因為懷孕後染疫，母嬰風險更高。
為此，指揮官陳時中今日指出，基本上全部在第一線醫護人員，不管在哪個縣市都一定會打得到，第一波醫護打疫苗大概佔比3成多不到4成，但這段時間持續打下去，相信施打率都會整個提高，各縣市都把醫護列在第一線要施打的人員。
至於醫護孕婦，陳時中表示，莫德納進來台灣，他們一樣排在第一線、第一優先，一定都打得到。至於醫護家人這方面，要看接下來的情況做決定，但目前並沒有開放。
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