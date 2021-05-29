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家長、保母都叫苦　民團建言三級警戒托育解方

▲托育政策催生聯盟今（29）日向政府喊話，呼籲衛福部社家署6月應照常發放托育補助，而保母可與家長協調採二分之一原則退費。（示意圖／NOWnews資料照）
▲托育政策催生聯盟今（29）日向政府喊話，呼籲衛福部社家署6月應照常發放托育補助，而保母可與家長協調採二分之一原則退費。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-29 13:03:01

因應全國疫情持續升溫，各級學校、公私立幼兒園、公私立托嬰機構及居家保母服務，自5月18日起暫停，且預計延長至6月14日，而台北市疫情較為嚴峻，更是強制居家保母停止服務。托育政策催生聯盟今（29）日向政府喊話，呼籲衛福部社家署6月應照常發放托育補助，而保母可與家長協調採二分之一原則退費。

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托育政策催生聯盟指出，保母與家長共同配合政府的防疫措施停止托育服務，家長必須請假自行照顧幼兒，保母也被迫暫停工作、中斷收入。當保母與家長共同為了減緩疫情，配合防疫停托時，千萬不能對保母與家長的損失視而不見，而衛福部社家署作為托育服務的主管機關，更應盡主管機關之責，確保努力配合防疫政策的保親雙方都能得到保障。

托盟建請衛生福利部社會及家庭署，應照常發放6月份準公共化托育補助6000元給家長。而因疫情停托之托育費用，建議保母與家長，參照社會及家庭署公告的托育服務契約範例，退費方式採用「退暫停托育服務日數（不含假日）費用的二分之一」，平衡保親雙方所需。

托盟表示，藉由政府續發托育補助，家長得以大幅減輕實際上的托育費用負擔，家長持續支付保母部分費用，也能讓保母面對疫情衝擊，仍保有家計所需的基本收入，期待中央政府大力支撐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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