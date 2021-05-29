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加速疫苗施打　基層醫療6、8月加入接種行列

▲許多人相當關心疫苗施打進度與規劃，圖為AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲許多人相當關心疫苗施打進度與規劃，圖為AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-29 14:38:07

針對疫苗施打狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日表示，這兩天施打比以前要踴躍，預計下周二第二批疫苗就可以配發。至於未來也規劃基層醫療院所可施打疫苗，預計六月份會找500家診所加入，八月份希望增加到一千家，希望加快施打疫苗的速度。

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陳時中指出，這兩天施打比以前要踴躍，昨天打了4萬2920劑，看起來雙北與高雄市打得多，呼籲現在疫苗要快速來施打，預計下禮拜二會把第二批疫苗分發下去，就看目標族群打的百分比，希望盡量補到滿，尤其是第一線醫療人員能夠儘速施打。

也由於因應疫苗未來可能供應比較多，因此現在開始來做相關準備，將照著計畫啟動基層醫療院所加入施打疫苗。預計在六月份有500家基層醫療診所準備加入，八月份希望增加到一千家，未來更多時間將透過外站的服務，增加醫療機構注射量能，希望有疫苗能夠快速來接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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