網紅6個月大女兒確診！爆「4症狀」誤認過敏

全球疫情持續升溫中，仍有許多國家傳出確診案例。而美國21歲的網紅金柏莉（Kimberly Pillow）日前確診染疫，就連她才6個月還在襁褓中的女兒也被感染，她因此呼籲大眾，如果出現了「4個症狀」，便要警覺是不是已經染疫。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-29 13:12:45｜2021-05-29 13:24:39
金柏莉透露全家都確診染疫，就連6個月大的女兒也中鏢，她提到女兒在發病初期臉上冒出一粒一粒的紅色疹子，然後慢慢潰爛，再來則是肚子不舒服、開始發高燒到39度，以及呼吸急促等，起出她以為是女兒過敏，沒想到帶女兒就醫後，才知道確診了2019新型冠狀病毒（COVID-19）。
金柏莉把女兒發病不適的樣子拍攝後上傳抖音，短片中可以看到女兒臉上滿是紅疹，還因為身體不舒服表情痛苦，眼眶都是淚水，好在經過1個多月的治療後，女兒已經康復。
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