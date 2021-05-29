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染疫者死亡後才確診！PCR仍塞車　疫調也有時間差

▲近來發生新冠肺炎患者死亡後才確診，指揮中心指出，PCR檢測仍塞車，疫調也有時間差。圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(圖／指揮中心提供)
▲近來發生新冠肺炎患者死亡後才確診，指揮中心指出，PCR檢測仍塞車，疫調也有時間差。圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(圖／指揮中心提供)

記者許家禎／台北報導

2021-05-29 15:45:13

近來不斷傳出有確診者死亡後才確診的消息，為此，指揮中心今（29）日指出，確實醫院或是居家檢疫單位對於病患確診通報上有時間差，發言人莊人祥指出，其實每一案都會追蹤跟做疫調，但無法全面掌握，尤其有些資訊不容易獲得。指揮中心也補充，PCR檢測塞車狀況仍存在，但狀況有好一點，會努力盡速排除。

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指揮中心發言人莊人祥指出，針對外界關注死亡個案，今日21位死亡患者中，有19位慢性病，其中2位沒有，算下來死亡率約1.2%。而這波疫情下，死亡者共87例，其中3例在家中死亡。針對有媒體提問，有不少患者死亡日期跟確診發布日落差長達6天，是否跟檢驗塞車有關？

莊人祥指出，以今天死亡案例來說，確實最早是23號。他指出，醫院或是居家檢疫回報時間確實有時候會延緩，不論是在醫院或在家裡或是在旅館，患者死亡後會陸續收到衛生局的資訊，本來每一案都會去追蹤，之後也都會做疫調，再加上有些資訊不容易獲得，使每案掌握程度不一，會持續想方法改善。

媒體也質疑，已經採檢完但還在等待結果的案例，昨（28）日就有5萬件，到底PCR檢測量能有多少，還會再塞車嗎？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前PCR檢測能量全開應該是5萬多件，之前也分享現階段第一線醫檢師最大困擾就是系統面的問題，有時候發生在篩檢站都已經採檢完，也送到實驗室，甚至報告都出來，也都通知受檢者了，但系統還是有上傳的困難，無法完成通報。

羅一鈞指出，近期已經努力排除，大概有三分之一的狀況解決了，但民眾也可以安心，因為其中陽性的患者都會立即透過通報或是健康存摺告訴民眾。至於系統上的簡化流程，會持續努力把資料清完。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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