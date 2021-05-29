染疫者死亡後才確診！PCR仍塞車　疫調也有時間差

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莊人祥指出，以今天死亡案例來說，確實最早是23號。他指出，醫院或是居家檢疫回報時間確實有時候會延緩，不論是在醫院或在家裡或是在旅館，患者死亡後會陸續收到衛生局的資訊，本來每一案都會去追蹤，之後也都會做疫調，再加上有些資訊不容易獲得，使每案掌握程度不一，會持續想方法改善。
媒體也質疑，已經採檢完但還在等待結果的案例，昨（28）日就有5萬件，到底PCR檢測量能有多少，還會再塞車嗎？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前PCR檢測能量全開應該是5萬多件，之前也分享現階段第一線醫檢師最大困擾就是系統面的問題，有時候發生在篩檢站都已經採檢完，也送到實驗室，甚至報告都出來，也都通知受檢者了，但系統還是有上傳的困難，無法完成通報。
羅一鈞指出，近期已經努力排除，大概有三分之一的狀況解決了，但民眾也可以安心，因為其中陽性的患者都會立即透過通報或是健康存摺告訴民眾。至於系統上的簡化流程，會持續努力把資料清完。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。