血液庫存告急僅4天　指揮中心籲民眾捐血拚7天

國內疫情嚴峻，全國仍在三級警戒，民眾減少外出，也讓血庫告急！就連前總統馬英九今（29）日也在臉書發文呼籲大家防疫不忘捐血。而今（29）日衛生福利部次長石崇良表示，確實因為民眾減少出門讓捐血量下降，目前全國血液庫存維持在4到5天，理想應是7天。
記者許家禎／台北報導
2021-05-29 16:48:45｜2021-05-29 16:55:52
全國警戒三級使血庫面臨20年來最大缺血危機，前總統馬英九呼籲民眾，防疫期間也能踴躍捐血。他強調，防疫不能少、捐血不能停。呼籲民眾利用周末和下班後，戴好口罩、捲起衣袖，先捐血再回家。也說全國各捐血場所都做好消毒措施和人流管制了。
為此，衛生福利部次長石崇良也在今天指揮中心記者會上表示，血液基金會每日都有監測全球供應情形，國內確實因為有三級警戒，民眾減少外出的關係，捐血量下降。但因為醫院的服務降載，需血量也有下降。目前全國庫存大概維持不同血型在4到5天左右，理想上是希望維持7天，因此呼籲民眾踴躍捐血。
不過，血液基金會也提醒，曾被確診感染COVID-19治療痊癒者，以及曾與確診病例密切接觸者，都須暫緩捐血28天。
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