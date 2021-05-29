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雙北案件數往下降　陳時中：沒有惡化、也沒有改善

▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出回應。圖為萬華消毒兵（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出回應。圖為萬華消毒兵（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-29 14:28:21

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增327例COVID-19確定病例，分別為320例本土個案及7例境外移入個案；另有校正回歸本土個案166例，總計493例。確診個案中新增21例死亡，共計為男性13位、女性8位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月25日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月23日至5月28日。

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指揮官陳時中指出，其實在各縣市看起來除了雙北各縣市的案例在增加中，範圍也變得比較廣，跟萬華活動使茶藝館原來相關案例在減少。換句話說可能這裡面接下來從這兩個熱區出來的漸漸形成，應該是還在感染，從原來裡面接觸者再傳染也變得比較多。他坦言，致死率仍高。

陳時中表示，新北台北市案件數往下降，跟政策有改變，通報速度加快、流程簡化很多，校正回歸案件較少，但會持續觀察。他說，整體來看，校正回歸數據是持平的，沒有惡化也沒有改善，呼籲三級警戒民眾仍要做好，提醒進出黃昏市場、菜市場不要太擁擠，避免聚會且時間不要過長。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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