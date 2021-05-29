COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

可愛爆表！啦啦隊嬌娃跳「動感光波舞」　甜喊：疫情退散

▲陸筱晴曬出先前拍攝的熱舞影片，網友紛紛表示好可愛。（圖／陸筱晴IG）
▲陸筱晴曬出先前拍攝的熱舞影片，網友紛紛表示好可愛。（圖／陸筱晴IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-29 15:23:15

藝人陸筱晴是前中華職棒樂天桃猿「Rakuten Girls」成員，擔任過10年啦啦隊女孩，2021年起轉任舞蹈總監一職，儘管退下「啦啦隊女孩」的身分，她仍時常分享球場生活，日前本土疫情大爆發，她曝光先前拍攝的熱舞影片，直喊：「用動感光波讓疫情退散吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲。（圖／陸筱晴IG）
▲陸筱晴長相甜美可愛。（圖／陸筱晴IG）
陸筱晴在抖音及IG上貼出疫情爆發前在球場預錄的熱舞影片，表示這次找學妹一起跳舞，還好之前存了好多草稿沒發文，在居家防疫的生活下，還能夠有足夠的貼文。影片中，可見她與學妹跳著抖音神曲《動感光波》舞蹈，畫面搭配愛心動畫濾鏡，相當可愛，兩人快樂的神情也感染不少網友。

▲陸筱晴在家裡屋頂運動。（圖／陸筱晴IG）
▲陸筱晴在家裡屋頂運動。（圖／陸筱晴IG）
影片曝光後引起熱議，啦啦隊人氣成員林襄、楊曉帆紛紛留言「我也想拍！」陸筱晴也回應「來來來！疫情過後全部一起拍。」其他網友則表示「太俏皮可愛了」、「可愛爆表」、「簡直是可愛嬌娃」、「很會跳」、「好萌！」此外，陸筱晴也透露因爲疫情無法進健身房，目前都在家裡屋頂運動，呼籲大家疫情期間除了防疫措施做好外，也可以在家動一動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
39.91%60.09%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.5%31.5%
2021-05-27-2021-05-30
疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀