可愛爆表！啦啦隊嬌娃跳「動感光波舞」 甜喊：疫情退散
藝人陸筱晴是前中華職棒樂天桃猿「Rakuten Girls」成員，擔任過10年啦啦隊女孩，2021年起轉任舞蹈總監一職，儘管退下「啦啦隊女孩」的身分，她仍時常分享球場生活，日前本土疫情大爆發，她曝光先前拍攝的熱舞影片，直喊：「用動感光波讓疫情退散吧！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-29 15:23:15
陸筱晴在抖音及IG上貼出疫情爆發前在球場預錄的熱舞影片，表示這次找學妹一起跳舞，還好之前存了好多草稿沒發文，在居家防疫的生活下，還能夠有足夠的貼文。影片中，可見她與學妹跳著抖音神曲《動感光波》舞蹈，畫面搭配愛心動畫濾鏡，相當可愛，兩人快樂的神情也感染不少網友。
影片曝光後引起熱議，啦啦隊人氣成員林襄、楊曉帆紛紛留言「我也想拍！」陸筱晴也回應「來來來！疫情過後全部一起拍。」其他網友則表示「太俏皮可愛了」、「可愛爆表」、「簡直是可愛嬌娃」、「很會跳」、「好萌！」此外，陸筱晴也透露因爲疫情無法進健身房，目前都在家裡屋頂運動，呼籲大家疫情期間除了防疫措施做好外，也可以在家動一動。
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