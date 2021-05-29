防疫生活對策 / 糖友防疫必備！做好「抗疫3要」讓自己遠離重症危機

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根據《美國醫學會雜誌》2020 年 7 月發佈一項統計數據顯示，在美國死亡的重症新冠病毒重症患者的死亡有哪些特徵，從 1738 名患者做出調查，當中有 78.5％ 患有至少 1 種慢性病，有 59.7％ 的患有高血壓（1,322人）、38.9％的患者有糖尿病（861人）。
在 28 日共 19 例的死亡案例，除 6 例還待調查外，其中有 8 例皆有糖尿病的病史，面對這樣的數據，也讓各位糖尿病患者感到擔憂，究竟該如何在日常中保護自己呢？
「慢性病人在家抗疫，應維持正常作息，持續規律服藥，不可擅自停藥，定期測量血壓、血糖以了解自身健康狀況，做好個人慢性病控制，並落實外出戴口罩，肥皂勤洗手的好習慣，減少感染風險。」國民健康署吳昭軍署長呼籲，請患有三高、腎臟病等慢性病患者，都應積極做好健康管理，讓自己遠離新冠肺炎的威脅！
防疫生活對策–糖尿病族群篇
1. 要規律用藥不中斷
因為血糖值若沒有控制得宜，會讓身體一直處於慢性發炎的狀態，所以一但遭受感染，不管是不是新冠病毒，都會引發較為嚴重的疾病度，所以控制好血糖是糖尿病患最重要的防疫措施。
在疫情嚴重期間，建議大家可持慢性病連續處方籤至社區健保特約藥局領藥，若如果需要到醫院或診所回診，也請做好個人防護後，如戴口罩、勤洗手、手不亂摸，來減少感染的可能。
如果真的擔心至醫療院所回診，會有染疫的風險，也可利用「視訊診療」的方式來進行回診，但如果有出現血糖值持續偏高、出現昏迷、嗜睡、視覺模糊等情形，就請一定要前往醫療院所做進一步的檢查和治療。
5 步驟進行視訊診療：目前全台共有 4000 多家醫院或是診所皆有啟動（備註：視訊診療已延長至 6 月 14 日）
- 步驟1：就醫民眾請先利用健保署全球資訊網(連結在此)，或是健保快易通 APP，查詢自己住家附近是否有「視訊診療指定院所」。
- 步驟2：電洽視訊診療院所預約視訊診療時間，並提供身分證字號，約定共同使用的視訊 APP 並預先下載(健保署全球資訊網首頁/重要政策/ COVID-19 保費與就醫權益/就醫/視訊診療示範影片)。
- 步驟3：待院所聯繫進行視訊診療。
- 步驟4：視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口(如得來速窗口)過卡、繳費、領藥，並領取第 2、3 次慢性病連續處方箋，或經院所同意後，由藥師送藥到府。
- 步驟5：後續慢性病連續處方箋第 2、3 次領藥，可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。
2. 要維持均衡飲食，建議可採「地中海飲食法」
對於糖尿病患者而言，飲食治療是控制血糖值很重要的一項關鍵，才不會讓血糖出現高高低低的波動，而地中海飲食法強調，蔬菜、水果、豆類、堅果、全穀物、橄欖油和香料要餐餐都要有，非常符合均衡飲食的概念。
另外，魚類和海鮮每周至少吃 2 次；適量食用家禽、雞蛋、奶酪和優格；遠離肉類和醣類，以上都是地中海飲食法的特色，世界衛生組織（WHO）也指出，此種飲食法有助降低糖尿病的風險。
除了要均衡飲食外，每餐定時定量的吃，畢竟吃進什麼食物和多少的量，都會影響血糖的變化，所以最好不要暴飲暴食，尤其是有在注射胰島素的患者，建議正餐之間需間隔 4 ~ 6小時為佳。
糖尿病患者的 7 大地雷食物
- 零脂優格：糖分會添加太多 。
- 新鮮現榨果汁：以柳橙汁來說，成人一天攝取2顆柳橙是正常範圍，但一杯柳橙汁有5~6顆的柳橙，一杯就超標。
- 天然果乾：果乾是高濃縮的食物，3 湯匙就等於 1 大片牛奶巧克力的糖分。
- 冬粉：綠豆也含有高澱粉，一碗冬粉就等於半碗飯的糖分。
- 沙拉醬：沙拉看起來清爽無負擔，但一湯匙就有 3 ~ 5 克的糖，一份沙拉吃下來，可能攝取到 10 公克以上的糖。
- 燕麥、薏仁等雜糧飲：一瓶 300c.c 的飲品就等於半碗飯的糖分。
- 雜糧粉、堅果飲：一包等於半碗飯加上 2 顆方糖的糖分，只要一包就超標。
運動有助促進胰島素的功能，可以達到降低血糖的作用，並且也能降低血壓、血脂、促進血液循環，使人維持理想體重，同時還能加強心肺耐力，以上都是糖尿病患所需要的，是提升免疫力不可或缺的方法。
糖尿病運動處方如下：
- 運動型態
不過因為疫情關係，不方便外出運動，可以換成跳繩、原地跑步、雙手向上開合跳，或是在 YouTube 上搜尋有氧舞蹈的影片，跟著一起跳也都是不錯的方式。
- 運動頻率
- 運動時間
參考資料：
衛福部國健署–慢性病疫情流行期健康管理手冊
衛福部國健署–糖尿病與我衛教手冊
衛福部健保署–因應COVID-19疫情之視訊診療
文 / 彭幸茹 圖 / 巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 / 糖友防疫必備！做好「抗疫3要」讓自己遠離重症危機
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