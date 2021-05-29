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防疫生活對策 / 糖友防疫必備！做好「抗疫3要」讓自己遠離重症危機

防疫生活對策 / 糖友防疫必備！做好「抗疫3要」讓自己遠離重症危機
防疫生活對策 / 糖友防疫必備！做好「抗疫3要」讓自己遠離重症危機

Heho健康

2021-05-29 14:01:30

國內新冠肺炎（Covid-19）疫情嚴峻，重症及死亡案例也不斷增加，根據中央流行疫情指揮中心的數據統計，多數都有慢性病史（如高血壓、糖尿病、心血管疾病等）且年齡都超過 60 歲，到底在這疫情之下，患有慢性病的人該如何保護自己呢？

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國際研究指出：慢性病新冠確診者重症比例更高  

根據《美國醫學會雜誌》2020 年 7 月發佈一項統計數據顯示，在美國死亡的重症新冠病毒重症患者的死亡有哪些特徵，從 1738 名患者做出調查，當中有 78.5％ 患有至少 1 種慢性病，有 59.7％ 的患有高血壓（1,322人）、38.9％的患者有糖尿病（861人）。 

在 28 日共 19 例的死亡案例，除 6 例還待調查外，其中有 8 例皆有糖尿病的病史，面對這樣的數據，也讓各位糖尿病患者感到擔憂，究竟該如何在日常中保護自己呢？

「慢性病人在家抗疫，應維持正常作息，持續規律服藥，不可擅自停藥，定期測量血壓、血糖以了解自身健康狀況，做好個人慢性病控制，並落實外出戴口罩，肥皂勤洗手的好習慣，減少感染風險。」國民健康署吳昭軍署長呼籲，請患有三高、腎臟病等慢性病患者，都應積極做好健康管理，讓自己遠離新冠肺炎的威脅！

防疫生活對策–糖尿病族群篇

1. 要規律用藥不中斷

因為血糖值若沒有控制得宜，會讓身體一直處於慢性發炎的狀態，所以一但遭受感染，不管是不是新冠病毒，都會引發較為嚴重的疾病度，所以控制好血糖是糖尿病患最重要的防疫措施。

在疫情嚴重期間，建議大家可持慢性病連續處方籤至社區健保特約藥局領藥，若如果需要到醫院或診所回診，也請做好個人防護後，如戴口罩、勤洗手、手不亂摸，來減少感染的可能。

如果真的擔心至醫療院所回診，會有染疫的風險，也可利用「視訊診療」的方式來進行回診，但如果有出現血糖值持續偏高、出現昏迷、嗜睡、視覺模糊等情形，就請一定要前往醫療院所做進一步的檢查和治療。

5 步驟進行視訊診療：目前全台共有 4000 多家醫院或是診所皆有啟動（備註：視訊診療已延長至 6 月 14 日）

  • 步驟1：就醫民眾請先利用健保署全球資訊網(連結在此)，或是健保快易通 APP，查詢自己住家附近是否有「視訊診療指定院所」。

  • 步驟2：電洽視訊診療院所預約視訊診療時間，並提供身分證字號，約定共同使用的視訊 APP 並預先下載(健保署全球資訊網首頁/重要政策/ COVID-19 保費與就醫權益/就醫/視訊診療示範影片)。

  • 步驟3：待院所聯繫進行視訊診療。

  • 步驟4：視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口(如得來速窗口)過卡、繳費、領藥，並領取第 2、3 次慢性病連續處方箋，或經院所同意後，由藥師送藥到府。

  • 步驟5：後續慢性病連續處方箋第 2、3 次領藥，可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。



2. 要維持均衡飲食，建議可採「地中海飲食法」

對於糖尿病患者而言，飲食治療是控制血糖值很重要的一項關鍵，才不會讓血糖出現高高低低的波動，而地中海飲食法強調，蔬菜、水果、豆類、堅果、全穀物、橄欖油和香料要餐餐都要有，非常符合均衡飲食的概念。

另外，魚類和海鮮每周至少吃 2 次；適量食用家禽、雞蛋、奶酪和優格；遠離肉類和醣類，以上都是地中海飲食法的特色，世界衛生組織（WHO）也指出，此種飲食法有助降低糖尿病的風險。



除了要均衡飲食外，每餐定時定量的吃，畢竟吃進什麼食物和多少的量，都會影響血糖的變化，所以最好不要暴飲暴食，尤其是有在注射胰島素的患者，建議正餐之間需間隔 4 ~ 6小時為佳。

糖尿病患者的 7 大地雷食物

  1. 零脂優格：糖分會添加太多 。

  2. 新鮮現榨果汁：以柳橙汁來說，成人一天攝取2顆柳橙是正常範圍，但一杯柳橙汁有5~6顆的柳橙，一杯就超標。

  3. 天然果乾：果乾是高濃縮的食物，3 湯匙就等於 1 大片牛奶巧克力的糖分。

  4. 冬粉：綠豆也含有高澱粉，一碗冬粉就等於半碗飯的糖分。

  5. 沙拉醬：沙拉看起來清爽無負擔，但一湯匙就有 3 ~ 5 克的糖，一份沙拉吃下來，可能攝取到 10 公克以上的糖。

  6. 燕麥、薏仁等雜糧飲：一瓶 300c.c 的飲品就等於半碗飯的糖分。

  7. 雜糧粉、堅果飲：一包等於半碗飯加上 2 顆方糖的糖分，只要一包就超標。

3. 要每天維持身體活動

運動有助促進胰島素的功能，可以達到降低血糖的作用，並且也能降低血壓、血脂、促進血液循環，使人維持理想體重，同時還能加強心肺耐力，以上都是糖尿病患所需要的，是提升免疫力不可或缺的方法。

糖尿病運動處方如下：

  • 運動型態
以使用大肌肉群、韻律性的有氧運動，如快走、慢跑、游泳、腳踏車， 或是傳統健身運動如：太極拳、八段錦、元極舞、外丹功等都是不錯的選項，如果沒有太胖或下肢關節有問題的情況，也可加入適量的肌力活動訓練，有助增加葡萄糖轉運體的基因表現，可協助改善糖尿病與老化造成的胰島素阻抗現象。

不過因為疫情關係，不方便外出運動，可以換成跳繩、原地跑步、雙手向上開合跳，或是在 YouTube 上搜尋有氧舞蹈的影片，跟著一起跳也都是不錯的方式。



  • 運動頻率
建議每天都維持規律運動習慣為佳，如果無法每天運動的話，為了達血糖控制的目標，每週至少運動 3～4 次，每次運動後胰島素敏感度改善可維持 12 ~ 24 小 時﹔如果合併需要減重的話，就至少每週運動 4～5 次。

  • 運動時間
每一次運動至少要維持 20～40 分鐘，才能達到血糖控制，如果本來沒有運動習慣的話，請隨 體能改善情況再逐漸延長運動時間。

參考資料：

衛福部國健署–慢性病疫情流行期健康管理手冊

衛福部國健署–糖尿病與我衛教手冊

衛福部健保署–因應COVID-19疫情之視訊診療

文 / 彭幸茹  圖 / 巫俊郡



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 / 糖友防疫必備！做好「抗疫3要」讓自己遠離重症危機

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