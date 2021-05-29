籲落實醫療降載　醫療公會聯合聲明：守護醫療人員不過勞

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落實醫療降載，應透過健保給付監督執行
聲明表示，國內疫情進入社區流行階段，為保全醫療量能，指揮中心在5月16日宣布醫療應變策略，其中醫療營運降載毫無疑問是當前防疫的核心。然而據我們所知，許多醫院根本陽奉陰違，不分病患迫切性提供各種治療。直至現在，仍有重症病人在急診遲遲等不到病床，而樓上病房卻有輕症病患占床！顯見政府執行降載的方式未見效用，不足以使各醫院配合。
自從健保實施總額制度以來，各醫院之間形成健保點數與點值之間微妙的平衡，醫療院所無不認為彼此的營運是互相消長的零和賽局。以致，在疫情時刻仍有部分醫院為了營運拒絕降載：別家醫院減少服務，我們繼續提供，恰可增加盈餘。
在這個艱困的時刻，我們呼籲衛福部責成健保署，用給付制度監督醫療營運降載的執行。健保署應即時統計分析各醫院門住診人數變化、住院病患疾病嚴重度與手術迫切性。倘若超過某個指標，應不予給付。可延遲診療之醫療（健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能治療等），若有醫院仍堅持進行，應考慮予以終止健保特約的資格。願意配合防疫的醫院，健保署更應保障其總額，讓醫院正常營運，員工沒有後顧之憂。務必讓醫院認真執行醫療營運降載，將人力、病房與設備轉移至照顧新冠肺炎確診病例。
過去衛福部對於醫療院所的必要服務避而不談，導致現在無所適從。非常時期要用非常之手段。醫院應回歸公共服務之精神，而主管機關不可放縱少數醫院追逐營運數字，否則疫情必然無法收拾。
落實分艙分流，應現場視察取代紙本作業
聲明指出，疫情嚴峻程度瞬息萬變，由上至下的指揮模式能夠追求效率，但病毒往往是從最意想不到的地方散佈出去。指揮中心要求各醫院規劃分艙分流，然而第一線實際的狀況是：各醫院的建築設備、人力量能都不足以做到，分艙分流淪為口號與紙本作業。
舉例：醫療人員的休息室和出入口未做空間區隔，各自取下口罩後也只能聚在狹小的休息室一同用餐，顯有造成院內感染疑慮。治療師上午在病房做臨床治療，下午前往社區做居家治療，隔日上午再回病房，每日往復，增加了醫院與社區之間病毒傳染的風險。
此外，近日衛福部因為北部醫療人力短缺而降低標準，醫療人員若接觸確診者，將在更短的時間內解除隔離、返回工作，甚至篩檢陰性後，無須隔離就立即回到崗位。醫療人員是人不是神，不可能完全不犯錯。第一線的人員照顧的都是虛弱易受病毒感染的病患，顧慮到有無症狀者與檢驗空窗期的情況，這會讓第一線的人員背負更大的壓力；在工作崗位上和同事工作相處、回家與家人相處，也都是有同樣的擔心與顧慮。
預防勝於治療，保留醫護人力不感染是防疫的重要關鍵。我們呼籲各醫院主管機關，加強現場視察並給予協助；醫院分艙分流規劃有無做好，從紙本上看不出來。此外，分艙分流規劃應納入該院工會成員或勞工代表一併參與討論。除了把關勞動條件之外，更重要的是協助兼顧醫療工作之專業性以及人力需求，避免發生為了帳面上的「分艙分流」，而發生員工專業不符工作內容、過勞或放無薪假之可能。
天災事變，更應嚴守工時上限
聲明強調，隨著台灣疫情越來越嚴峻，醫療人力不足問題再度浮上檯面，有醫院工會求助「急診爆、病房滿、病人源源不絕、急診人力不足」，更有醫院院長親自疾呼「Hospitals Need Help」，可見人力吃緊問題並非空穴來風，而且是真真實實的發生在首善之區的台北。若此疫情持續延燒，偏鄉也湧現大量病患，平日早已捉襟見肘的偏鄉醫療，恐怕情況只有更糟。
目前多數醫院的人力規畫及業務安排，若按照平時的編制，無法因應當前雙北醫院面臨的危機。按照醫院對病患進行分艙分流的規劃，未來極可能是一組專責的醫護人員進入COVID-19病房區及重症區進行專責照護，其餘醫護人員則照顧非COVID-19的病患形成常態。這麼一來，很可能是目前尚未受到勞基法保障的主治醫師過勞值勤（以日為單位），其餘人員以班為單位執勤，如此將不利於醫師身心健康，更可能對病人安全產生威脅。
即便是受勞基法保障的護理、醫事人員，此時的勞動保障也令人堪憂。姑且不論多數醫院資方長期目無法紀、勞檢不足，以致醫院內彷若勞基法化外之地；勞動部日前公告疫情乃屬「天災、事變、突發事件」範疇，疫情期間，院方可無視工時上限、要求勞工單日工作12小時以上，更可以逕行取消勞工的休息日與假日。工會認為，「充分休息」是勞工的基本生理需求，打著防疫大旗剝削勞工，無異於竭澤而漁、殺雞取卵，或許可以短時間內榨出超額的醫療人力，但過不了多久，醫療人員紛紛過勞倒下，就是醫療體系徹底崩解的時刻。
要解決這樣的問題必須多管齊下：降載釋出人力的調度與跨科訓練；專責病房的排班須兼顧醫護人員的家庭照顧需求與院內感染可能，應超額儲備人力，而非配合硬擠出來的床數將人力用到最緊繃；若疫情持續惡化，病患分艙分流將不局限於一家醫院，而是全國醫院之間分級規劃床位並利用，避免部分地區的醫護人員超載過勞。上述政策的規劃與落實，衛福部及各地方衛生局責無旁貸，應妥速制定相關規範，因應瞬息萬變之疫情發展。
醫療人員臨時居所，多次呼籲卻仍等無
聲明提到，醫療人員在第一線防疫，最害怕的往往不是自己感染，而是擔心把病毒帶給家人。已有許多醫療人員、工會提出「臨時居住所」的需求，目前有部分醫院清出病房增作員工宿舍，臺北市政府則與特約旅館簽約、補助醫護人員下班後住宿，但多數醫療人員下班之後仍無處可去。
疫情以來，醫護人員受到社區歧視的新聞時有所聞。我們長時間照顧確診者及疑似病例、或負責篩檢工作，回到住所時面臨房東或社區的壓力，造成個人居住問題，甚至連累同住家人。有時第一線人員也可能擔心自身是否可能傳染給家中至親，因而也可能選擇暫時不回原來住所。
指揮中心曾說明已責成各地方政府衛生局協助醫療院所解決此問題，但目前多數醫療人員仍未獲得協助。多數醫院的宿舍滿載、部分中小型醫院未提供宿舍，急需要地方政府盡速統籌提供資源。政府晚一天提供住所，就多一分社區感染的風險、醫眷感染的痛心事件。
共同聲明團體：
台灣醫療工會聯合會籌備會
台北市心理師職業工會
台灣年輕藥師協會
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人關係企業工會
全國醫師醫療產業工會
屏東基督教醫院關係企業工會
振興醫療財團法人企業工會
高雄醫學大學醫療事業企業工會
國軍高雄總醫院左營分院企業工會
國軍高雄總醫院企業工會
新北市職能治療師職業工會
嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會
臺北市立聯合醫院企業工會
臺北市醫師職業工會
臺灣基層護理產業工會
臺灣醫事檢驗產業工會
臺灣護理產業工會
輔英科技大學附設醫院企業工會
醫療財團法人台灣血液基金會企業工會
資料來源：健康醫療網 籲落實醫療降載 醫療公會聯合聲明：守護醫療人員不過勞
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