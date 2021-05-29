高雄新增10處社區快篩站　31日起供高危險群採檢

新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情蔓延全台，高雄市衛生局副局長林盟喬今(29)日表示，高雄市自下週一（31日）起新增10處社區快篩站，加上原本提供快篩採檢的23處專責醫療院所，共有33處讓處於高危險族群的民眾可就近採檢。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-29 14:33:06
高雄市現有23家採檢醫院，5月31日起增加的10處社區快篩站，包括鳳山2處、三民2處、前鎮、小港、大寮、鼓山、左營及楠梓，共計33處快篩採檢服務。 林盟喬表示，新增的社區快篩站，是根據人口稠密處、最近確診個案的居住點、工作點和足跡多的地點籌設，提供可能是高危險群、有TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）足跡者盡快篩檢，以免除感染的疑慮，回溯至5/12，如民眾14天出現3次、7天出現2次呼吸道症狀，可到23處專責醫院預約篩檢或10處社區快篩站採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。