COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情衝擊！果陀劇場6月底前演出全延宕　損失千萬

▲果陀劇場宣布將6月底前的演出全數延期。（圖／果陀劇場提供）
▲果陀劇場宣布將6月底前的演出全數延期。（圖／果陀劇場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-29 14:37:21

國內新冠肺炎疫情嚴峻，各項藝文活動也延期或取消。果陀劇場自5月11日起配合中央防疫建議已延期跟取消共14場，如今三級警戒再延期至6月14日，果陀劇場再宣布將6月底前的演出全數延期，從5月11起三戲共18場演出，包含《ART》、《生命中最美好的5分鐘》、《阿不拉桑の太太》，總票房損失將近1800萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀

果陀劇場表示，目前「取消場次」為5月15至16日台北《阿不拉桑の太太》；「延期場次」則包含《生命中最美好的5分鐘》5月15至16日台中中山堂、5月29至30日桃園演中心，以及《ART》5月21至23日台北國家戲劇院、6月5至6日高雄至德堂、6月12至13日桃園展演中心、6月19至20日臺中中山堂。若有任何疑問，請洽果陀劇場。

▲果陀劇場特別製作了一部宣傳影片素材，希望可以讓大家更了解「戲劇製作」幕前幕後的心血點滴。（圖／果陀劇場提供）
▲果陀劇場特別製作了一部宣傳影片素材，希望可以讓大家更了解「戲劇製作」幕前幕後的心血點滴。（圖／果陀劇場提供）
果陀劇場表示，一齣戲劇製作不易，從1988年第一場演出帶給120位觀眾的感動開始，到2021年的果陀劇場已登上世界50多個大小城市，累積觀眾直逼 250 萬人次，站上舞台之前，都是由幕前幕後近百位工作人員，齊心奮鬥，只為將最好的演出呈現在每一位觀眾眼前，當劇場燈光一亮、一暗，當如雷掌聲響起，不會消失的是觀眾心中留下的感動與共鳴。

去年應對疫情，果陀劇場已推出了「天使會員」制度，感謝當時的觀眾朋友們，抗疫不抗藝，做表演團體的後盾，帶給劇場溫暖關心與行動支持，也邀請民眾能用不同贊助、支持，幫助劇團度過難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
39.91%60.09%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.5%31.5%
2021-05-27-2021-05-30
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

繼續作答
即時
推薦閱讀