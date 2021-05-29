疫情衝擊！果陀劇場6月底前演出全延宕　損失千萬

國內新冠肺炎疫情嚴峻，各項藝文活動也延期或取消。果陀劇場自5月11日起配合中央防疫建議已延期跟取消共14場，如今三級警戒再延期至6月14日，果陀劇場再宣布將6月底前的演出全數延期，從5月11起三戲共18場演出，包含《ART》、《生命中最美好的5分鐘》、《阿不拉桑の太太》，總票房損失將近1800萬。





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果陀劇場表示，目前「取消場次」為5月15至16日台北《阿不拉桑の太太》；「延期場次」則包含《生命中最美好的5分鐘》5月15至16日台中中山堂、5月29至30日桃園演中心，以及《ART》5月21至23日台北國家戲劇院、6月5至6日高雄至德堂、6月12至13日桃園展演中心、6月19至20日臺中中山堂。若有任何疑問，請洽果陀劇場。





▲果陀劇場特別製作了一部宣傳影片素材，希望可以讓大家更了解「戲劇製作」幕前幕後的心血點滴。（圖／果陀劇場提供）

去年應對疫情，果陀劇場已推出了「天使會員」制度，感謝當時的觀眾朋友們，抗疫不抗藝，做表演團體的後盾，帶給劇場溫暖關心與行動支持，也邀請民眾能用不同贊助、支持，幫助劇團度過難關。



