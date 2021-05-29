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紓困4.0最快六月登場　蘇貞昌：貸款、發錢有效率兼防疫

▲行政院今開會討論紓困4.0上路實際因應（圖/行政院提供）
▲行政院今開會討論紓困4.0上路實際因應（圖/行政院提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-29 14:40:58

本土疫情嚴峻，衝擊民生經濟，行政院長蘇貞昌今（29）日上午八點半與十點半分別召開疫情會議與紓困會議，針對疫情發展狀況及全國防疫資源、各種紓困方案申請與發放流程，進行盤點討論。蘇貞昌表示，防疫優先下因疫情受管制的行業因此受衝擊。此次新一波的紓困預算編列原則與相關方案，已由他向總統親自報告，並得到總統全力支持，而來自立院黨團委員的相關意見，政院予以尊重，並會持續聽取各方意見。希望各部會立即完善各項行政流程，讓受衝擊產業與民眾能儘快獲得幫忙。

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行政院發言人羅秉成指出，疫情指揮中心陳時中向蘇貞昌院長報告近日疫情發展情形，表示在三級警戒及國人積極配合防疫、減少移動政策之下，所幸現在並沒有發生幾何級數的成長，證明目前相關管制作為有發揮一定效果，但仍需全民嚴陣以待。

蘇貞昌指示，企業做好分流、民眾減少不必要出門、減少接觸，就是最好的防疫措施，也才能降低第一線醫護的負擔，這顯示指揮中心的決策方向正確，現在疫苗陸續進來，也請指揮中心妥善規劃各種接種的對象及次序，要讓站在防疫第一線的醫護及警消人員能儘快得到保護。

羅秉成說，疫情會議後，蘇貞昌召集主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春、交通部長王國材以及公股行庫董事長及總經理等，針對預計在下週啟動的紓困發放作業以及貸款流程等準備工作進行討論。蘇貞昌表示，這一波紓困是審酌受疫情衝擊的各種產業、人民因疫情管制所受到的損失，所要紓困的對象比去年還要多元。因此請各部會應該負起責任，把各自的服務對象服務好。但任何一筆紓困經費都來自國家預算，基於國家財政永續經營，每一筆錢都應該花在刀口上。

蘇貞昌說，若紓困特別條例修法案於下週獲立法院三讀通過，可望6月4日起開始執行各項紓困補助的發放及申請作業。蘇強調，政府只有一個，各部會及公股銀行必須要展現高度效率，希望去年合乎資格、已有帳戶資料的紓困對象，可以直接撥入個人帳戶，並即時通知，讓民眾不用到現場或來電查詢，但難免一定會有部分民眾臨櫃申請相關紓困作業，行政院請相關部會與各銀行、各地方政府做好演練，簡化流程、增加後端資格審查的效率，降低群聚風險。

今日出席者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員兼國發會主委龔明鑫、政務委員黃致達、指揮官陳時中、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春、交通部長王國材以及各公股行庫董事長及總經理等。

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