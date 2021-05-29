又有新毒株！越南官方證實 發現印度與英國變異株混種
新冠肺炎襲向世界一年多，變種病毒接連出現，又讓情況雪上加霜，根據越南媒體消息，當地已出現所謂英國及印度變異株的混合種，傳播力更強，恐怕是造成越南近日本土疫情急遽升溫的主因。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-29 14:53:21
越南先前曾一度被視為亞洲的防疫模範生之一，但近日卻像台灣一樣，開始爆發本土疫情，綜合《越南快訊》等媒體報導，越南衛生部長阮清龍聲稱，在越南確診病患中，發現了已知的英國及印度變種病毒混合株，可在空氣中迅速傳播。
報導指出，這種兼具2種變種病毒特性的混合毒株，自我複製的速度非常快，這也許解釋了為何越南會在這麼短時間內，就在不同地方爆出這麼多新增確診病例。
阮清龍表示，會盡快將這種新變異病毒的基因序列上傳到全球共享資料庫。根據當地官方統計，過去1個月以來，越南已有33個城市或省分，紀錄到至少3595例的新冠本地病例，其中以北江市的1881例最多，其次是北寧市的736例。
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