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柯文哲批中央算病床有問題　指揮中心：雙北有逾1500空床

▲指揮中心今（29）日回應，有數字計算差異是因為房間數或病床數計算不同，目前全台還有7676張空床，其中雙北空床數還有1500多床。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（29）日回應，有數字計算差異是因為房間數或病床數計算不同，目前全台還有7676張空床，其中雙北空床數還有1500多床。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-29 15:08:35

指揮中心日前宣布，全國還有7380空床，其中北市有682床空床，遭台北市長柯文哲批指揮中心「阿達馬孔固力」，指揮中心今（29）日回應，有數字計算差異是因為房間數或病床數計算不同，目前全台還有7676張空床，其中雙北空床數還有1500多床。

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，在SARS流行的2003年衛福部就成立傳染病防治醫療網，每個縣市有指定應變醫院，在必要時執行全院的清空或部分來因應大量病患收治，昨天為止啟動23家應變醫院。

22縣市除了原來和平醫院，有多指定三總松山分院作為台北市第二家應變醫院，，昨天啟動1092床收治520人，雙北總共三家醫院全院清空作為專責收治新冠，包含和平醫院台北院區110床、三總93床、新北市立聯合醫院117床，都是在台北新北專責醫院，會接受衛生局來安排需要住院病人。

羅一鈞說明，在加護病房（ICU）部分，也有醫學中心備援做轉送收治，新屋分院也全院清空，就算是沒有出現感染者的台東醫院也完成全院清空，其他醫院還是分階段清空，必要時候增加近一步清空床數達到全院清空。

而醫事司石崇良指出，專責病房就是指收治確診個案專責病房，有數字計算差異主要來自是房間數或病床數計算不同，過去一人一室收治，隨著疫情發展為了讓更多病人能夠及時收到照顧，回到原本病床收治空間，全國有開設專責病房有180家醫院，截至今天上午房間數有4201間，床數9646床，空間還剩餘2579間、床位7676床，而雙北開設1378間達2360床，空床情形雙北320間、床數1500多間。

在加護病房部分，重度急救醫院共46家，開設專門收治重度病人專責ICU，，雙北開設177張專責ICU，上午空床是97床，全國的加護病房是3990張上午空床是1317床，石崇良說明，鼓勵現有加護病房分批改裝，擴大收治重症患者，至於負壓隔離病房，全國負壓隔離病房919張，上午空床391張，雙北原本設置231張，空床43間，希望盡量把負壓隔離病房需要插管呼吸器的病患使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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