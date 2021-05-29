防海污無懈怠！高市府海洋局加強稽查工作

高雄市政府海洋局於今(29)日到小港區臨海新村漁港等處，加強海污稽查工作，以達海域污染零死角，捍衛海域潔淨。海洋局局長張漢雄表示，全台新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒已提升至第三級，該局為防範有心人士利用疫情期間，從事不法排放廢污油水之行為，乃針對轄內污染熱點，強化稽查工作，以達海域污染零死角，捍衛海域潔淨不打烊。
記者黃守作／高雄報導
2021-05-29 20:00:00
張漢雄指出，目前市府的行政能量，大多在處理防疫工作，該局為避免有心人士利用這樣的時機，從事不法排放廢污油水行為，造成海洋環境污染，乃由稽查人員針對轄內商港區、漁港區、修造船廠及漁港加油站等執行重點稽查，並結合海洋委員會海巡署及台灣港務公司高雄港務分公司的巡查能量，積極嚇阻不法行為，於第一時間防堵污染事件發生。
張漢雄強調，海洋污染防治不容有絲毫懈怠或疏忽，該局平時即積極在所轄海域的陸域及海域稽查，並設置24小時海污防治專線，供民眾隨時檢舉海域污染不法情事，在疫情期間更加強稽查頻度，以捍衛港都蔚藍潔淨的海域。
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