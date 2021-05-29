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學運世代出聲！黃守達等8人聯合聲明　建請發放現金紓困

▲ 學運世代出聲！黃守達等8人聯合聲明，建請全面發放現金紓困。（圖／新頭殼）
▲ 學運世代出聲！黃守達等8人聯合聲明，建請全面發放現金紓困。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-29 22:54:58

民進黨台中市議員黃守達等8名太陽花學運世代的縣市議員及助理昨（28）日發表聯合聲明，建請行政院審慎考慮，將「全面發放現金」一併納入「紓困4.0」的整體方案當中，讓紓困更圓滿、流程更簡單、民眾更有感。

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參與聲明的包括台中市議員黃守達，基隆市議員張之豪，台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬，苗栗縣議員曾玟學，高雄市議員黃捷以及政治工作者吳崢。

聲明指出，台灣正處在全國團結防疫的時刻，在三級警戒之下，疫情影響台灣各行各業，每個工作、產業、領域都受到劇烈的衝擊。蔡英文總統已表示，紓困的速度絕對不能夠延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊。行政院長蘇貞昌亦在說明「紓困4.0」時強調：防疫紓困特別預算的相關補助將主動撥款、快速入帳。在此我們要建請行政院審慎考慮，將『全面發放現金』一併納入「紓困4.0」的整體方案當中，讓紓困更圓滿、流程更簡單、民眾更有感。

聲明指出，唯有通過「全面發放現金」，才能確保那些自營、日薪、兼職、part time的非典型勞動者及其家庭，能夠撐過三級警戒帶來的停止營業與生意冷清，能夠被社會安全網接住。在二級警戒以下的NPI，我們按照不同工作、產業、領域的需求，制定特定且細緻的紓困及振興方案，順利度過了難關。此時此刻，在三級警戒的NPI，台灣社會遭受的衝擊更為全面也更為巨大，我們也需要更全面、更徹底、更包容的紓困措施。

參考先進國家（如美國的 CARES Act、日本、韓國）之作法，全國無差別發放基本薪資，可以省下龐大的之申請成本、手續成本、行政成本，可以支持政府集中量能於防疫工作，可以確保基層人員不會被紓困作業綁死甚至累死。也可以減少民眾群聚的風險。所以他們主張「全面發放現金」，不用申請、不用排隊、不用等候，政府直接撥現金至指定帳戶，行政院則可以配合財政能力採取適當的排富措施。

現在，政府採購之莫德納、AZ疫苗正穩定抵達、分批施打，國產疫苗開發速度也突飛猛進，可望於七八月陸續施打。這也是為什麼我們需要「全面發放現金」的原因，政府要跟人民共同把台灣守下去。黎明前夕總是特別黑暗，但只要我們堅持下去，全民團結一致、專心抗疫，台灣必定可以再見光明。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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