輕軌大順一路段　6月1日起進行新建箱涵施工

輕軌二階工程大順一路(龍勝路~龍德路)路段施工圍籬於今（110）年5月3日完成架設後進度順利持續施工中，為進行排水箱涵改建之前置作業，已刨除工區AC並探挖既有排水箱涵位置，並陸續進行交通號誌架空線臨遷、路燈線路臨遷附掛圍籬、工區施工臨時排水管埋設等作業，預計6月1日進行既有箱涵頂版破除後再進行新建箱涵等作業。目前工區依據既定進度排程持續進行施工，一切順利未有阻礙延宕。捷運局感謝市民朋友對輕軌工程的關心及期待，輕軌工程團隊將持續不斷地克服現地障礙推進工程，並早日如期如質完成輕軌成圓的目標！
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-29 19:00:00
捷運工程局表示大順一路(龍勝路~龍德路)路段於輕軌主體工程施工前，為輕軌建設百年基礎安全，需先進行路基下方排水箱涵改建工程方能進行輕軌主體工程，為避免日後雨季來臨不易施工，輕軌工程團隊持續不斷地克服現地障礙，妥善考量汛期施工配套措施並依施工計畫按部就班推進工程。後續會亦依此作業工序，採街廓區間圍設施工逐漸架設圍籬至博愛路段。
後續大順路工區沿線將取消路邊兩側汽、機車停車格位。若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場、八卦漁村停車場、大順龍文停車場、Times高雄博愛大順停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。架設圍籬前會透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息。
另外捷運局再次呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），東西向替代道路（大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路）提早改道，以疏解大順路段之車流。