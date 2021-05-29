COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

板橋「傳統市場照」曝光！他憂：實聯制不確實　網全戰翻

▲本土疫情大爆發，然而就有一名男網友PO出今（29）日板橋某傳統市場的照片，也擔心「實聯制不確實」，貼文一出，網友全戰翻。（示意圖／取自pixabay）
▲本土疫情大爆發，然而就有一名男網友PO出今（29）日板橋某傳統市場的照片，也擔心「實聯制不確實」，貼文一出，網友全戰翻。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 15:46:51

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增320例本土個案、166例校正回歸，以及21例死亡，面臨嚴峻疫情，政府也不斷呼籲民眾沒事別出門，但還是有網友直擊今早板橋某傳統市場滿滿人潮的現況，貼文及照片一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，並且PO出今天早上板橋某傳統市場的現況，從照片中可以看到，市場內全是來「補貨」的民眾，讓原PO不禁擔憂，「看了其實蠻擔心的，傳統市場實聯制大多不確實」。

▲一名男網友PO出今（29）日板橋某傳統市場的照片。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名男網友PO出今（29）日板橋某傳統市場的照片。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文及照片一出，網友全罵翻，「臺灣人到底要執迷不悟到什麼時候？一直不認真抗疫，然後停班停課才說生活過不下去，又要政府補助，這樣惡性循環到底要到什麼時候」、「傳統市場真的才是防疫大破口！不是群聚，是超級群聚，尤其現在天氣熱，婆媽身上都會出汗吧，以前沒有疫情買個洋蔥都會被婆媽擠進來碰觸到黏膩出汗的手，所以要生活這都是藉口，除了攤商要餬口我知道，現在我都不去人多的傳統市場了」。

不過，也有網友認為，「拜托不要再攻擊菜市場了，沒有菜市場只能去大賣場，會比較好嗎？沒有菜市場，小吃攤販去哪裡補貨煮東西？大家都是快買快閃，拜託拜託，真的拜託，不然吸空氣就飽了嗎？真的拜託」、「大賣場人擠人OK，市場人擠人就公審，原來病毒會自己選擇啊」、「只能買完快回家阿，不然要他們吃什麼」。

對此，原PO也回應澄清，「誰不用過日子呢？誰不需要吃飯呢？只是想提醒大家多注意防疫，試想你家裡的長輩如果也在這其中呢？市場進出口是否至少也管制一下」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
38.79%61.21%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.36%31.64%
2021-05-27-2021-05-30
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀