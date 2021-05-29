板橋「傳統市場照」曝光！他憂：實聯制不確實　網全戰翻

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增320例本土個案、166例校正回歸，以及21例死亡，面臨嚴峻疫情，政府也不斷呼籲民眾沒事別出門，但還是有網友直擊今早板橋某傳統市場滿滿人潮的現況，貼文及照片一出，掀起熱議。





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一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，並且PO出今天早上板橋某傳統市場的現況，從照片中可以看到，市場內全是來「補貨」的民眾，讓原PO不禁擔憂，「看了其實蠻擔心的，傳統市場實聯制大多不確實」。





▲一名男網友PO出今（29）日板橋某傳統市場的照片。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文及照片一出，網友全罵翻，「臺灣人到底要執迷不悟到什麼時候？一直不認真抗疫，然後停班停課才說生活過不下去，又要政府補助，這樣惡性循環到底要到什麼時候」、「傳統市場真的才是防疫大破口！不是群聚，是超級群聚，尤其現在天氣熱，婆媽身上都會出汗吧，以前沒有疫情買個洋蔥都會被婆媽擠進來碰觸到黏膩出汗的手，所以要生活這都是藉口，除了攤商要餬口我知道，現在我都不去人多的傳統市場了」。





不過，也有網友認為，「拜托不要再攻擊菜市場了，沒有菜市場只能去大賣場，會比較好嗎？沒有菜市場，小吃攤販去哪裡補貨煮東西？大家都是快買快閃，拜託拜託，真的拜託，不然吸空氣就飽了嗎？真的拜託」、「大賣場人擠人OK，市場人擠人就公審，原來病毒會自己選擇啊」、「只能買完快回家阿，不然要他們吃什麼」。





對此，原PO也回應澄清，「誰不用過日子呢？誰不需要吃飯呢？只是想提醒大家多注意防疫，試想你家裡的長輩如果也在這其中呢？市場進出口是否至少也管制一下」。（編輯：郭佩蓉）



