爭取中央、地方雙管取得疫苗 超前啟動「快打站」計畫
中央流行疫情指揮中心公布「地方政府或企業申請新冠肺炎疫苗專案輸入流程」，地方、企業若自購疫苗須由藥商申請專案核准。市長盧秀燕今（29）日表示，台中除按中央調度分配取得疫苗，也不排除與企業、民間團體合作，雙管齊下取得疫苗，同時也提前啟動「疫苗快打站」計畫，第一波預計成立66處快打站，評估每日可額外增加2萬人接種，加速擴大防疫網。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-29 15:51:29
台中市長盧秀燕今天針對市府是否打算自行輸入疫苗一事提出說明。盧市長表示，她持開放態度，將透過政府與民間雙管齊下取得疫苗。首先，日前總統蔡英文宣布，國家會有3000萬劑疫苗，市府會先向中央了解該批疫苗的種類、預計何時、多少劑量會分配給台中市，才能擬定要補充多少疫苗。其次，台中市也不排除尋求其他方式，包括與企業、民間團體合作取得疫苗。
盧市長指出，一旦疫苗來了，為讓市民盡速施打，需要未雨綢繆、提前規劃，總不能疫苗來了，醫療院所大排長龍而發生「注射塞車」狀況。目前，市府已啟動「疫苗快打站」計畫，初步擬定在全市設立66個快打站，地點以停課校園為主。只要疫苗來了，這66站同步施打，除了醫療院所之外，評估每天可額外增加2萬市民接種。目前跨局處擬定方案中，待確認後會再公告。
為持續鞏固防疫網，市府自昨日起已將中央配發台中的1萬7500劑疫苗，優先分配給第一線防疫人員施打，今日醫護、警消外勤人員仍在陸續施打疫苗，截至中午為止，施打率已超過4分之一，市府將持續加速施打，讓前線人員可以安心防疫。
盧市長也提到，奔赴前線防疫的人員越來越多，風險也高，市府特別提出補償金計畫，若因執行「防疫公務」而確診者，補償金12萬元，因防疫公務而居家隔離者3萬元，這是目前全國最高的補償金額，希望備而不用，大家平安；市府也會持續擬定應變計畫，籌措物資，讓前線人員有更多武器加強防疫。