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陳宗彥未出席「3+11」拍板會議　陳時中：這個決定我負責

▲陳時中說，縮短機組員簡易時間的政策由指揮中心負責。（圖／NOWnews資料照）
▲陳時中說，縮短機組員簡易時間的政策由指揮中心負責。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-29 15:53:32

國內疫情爆發來自於華航機師群聚事件，目前許多人質疑讓航空機組員縮短檢疫期間的「3+11」標準到底是誰決定的？指揮中心指揮官陳時中今（29）日於記者會上證實，當時該拍版會議副指揮官陳宗彥有事未出席，另外也有消息認為，是立委范雲的質詢導致機組員檢疫時間縮短，陳時中說，這是基於飛安跟社區安全取得平衡做出這樣決策，不會因為立委開公聽會影響，「在指揮中心的政策由我負責。」

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陳時中說明，由於華航相關管理都是由陳宗彥主持會議，在經查後，陳宗彥沒有參加那場會議，而是由疫情監測組、邊境檢疫所、社區防疫組、醫療應變組等專家討論，之所以日前回答陳宗彥是因為邊境一向是由副指揮官督導，而自己當時也有聽取面報。

之後就以新聞稿方式公告，調整國籍航空檢疫防疫措施，陳時中指出，在去年前艙機組員採取，3天居家檢疫加上11天自主健康隔離，因為秋冬專案，加上有一些相關個案，因此改為7天居家檢疫，7天自主健康管理，在這段期間有兩個觀察，一個是境外管理落實零接觸，另外一個是加重航空公司責任，落實零接觸管理。

陳時中進一步指出，在觀察1月1日到3月12日的實施結果後，外站零接觸管理有很大的進步，包含加裝監視錄影，使用一次性房卡等，違規情況大幅降低，那時便改成5天踩陰性後自主健康管理，也請民航局在相關法規上，對航空公司加重管理的責任，沒辦法做到就有相關處分。

陳時中說，而到了4月13日檢視這段時間管理成效，法規上完備，違規僅有一件，而且還是一個誤解案件，3月14日前採驗6000多人次，之後又採驗3000多人次，總共9000多人次都是陰性，因此回到3天採檢陰性，11天自主健康隔離，在4月15日發布。

陳時中強調，由於政策在專業討論、在管理上的落實，才回歸去年的管理方式，「所有相關在指揮中心的政策都是由我負責。」

另外針對外界認為，是因為立委開公聽會影響中央政策？陳時中說，「沒有，我從來沒有接過立委的電話」，立委開公聽會就是有相關團體反應，在長期的隔離輪迴裡面，容易造成心理狀態趨向於不穩定，整體政策在飛安跟社會安全兩邊要取得平衡，「公聽會有聲音，但是沒有壓力給我們，不會因為立委影響，只是參考專業意見」，陳時中最後強調，「這個決定（恢復3+11）我們負責。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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