陳宗彥未出席「3+11」拍板會議　陳時中：這個決定我負責

我是廣告 請繼續往下閱讀
之後就以新聞稿方式公告，調整國籍航空檢疫防疫措施，陳時中指出，在去年前艙機組員採取，3天居家檢疫加上11天自主健康隔離，因為秋冬專案，加上有一些相關個案，因此改為7天居家檢疫，7天自主健康管理，在這段期間有兩個觀察，一個是境外管理落實零接觸，另外一個是加重航空公司責任，落實零接觸管理。
陳時中進一步指出，在觀察1月1日到3月12日的實施結果後，外站零接觸管理有很大的進步，包含加裝監視錄影，使用一次性房卡等，違規情況大幅降低，那時便改成5天踩陰性後自主健康管理，也請民航局在相關法規上，對航空公司加重管理的責任，沒辦法做到就有相關處分。
陳時中說，而到了4月13日檢視這段時間管理成效，法規上完備，違規僅有一件，而且還是一個誤解案件，3月14日前採驗6000多人次，之後又採驗3000多人次，總共9000多人次都是陰性，因此回到3天採檢陰性，11天自主健康隔離，在4月15日發布。
陳時中強調，由於政策在專業討論、在管理上的落實，才回歸去年的管理方式，「所有相關在指揮中心的政策都是由我負責。」
另外針對外界認為，是因為立委開公聽會影響中央政策？陳時中說，「沒有，我從來沒有接過立委的電話」，立委開公聽會就是有相關團體反應，在長期的隔離輪迴裡面，容易造成心理狀態趨向於不穩定，整體政策在飛安跟社會安全兩邊要取得平衡，「公聽會有聲音，但是沒有壓力給我們，不會因為立委影響，只是參考專業意見」，陳時中最後強調，「這個決定（恢復3+11）我們負責。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。